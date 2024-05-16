Курганских депутатов отправили на экскурсии для изучения истории города. Фото, видео

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Заседание областной думы. Курган
Курганские депутаты провели заседание в доме-музее Вильгельма Кюхельбекера Фото:

Депутаты курганской облдумы во время выездного заседания комитета по экономической политике осмотрели историческую часть города с экскурсоводом и посетили музей. В музее депутаты провели заседание, передает корреспондент URA.RU.

«Обсуждая развитие туризма наверно лучше погрузиться в ту среду, посмотреть с чего она начинается, и что необходимо сделать. Прошлись пешком по улице Куйбышева, зашли в дом-музей Вильгельма Кюхельбекера», — объяснил URA.RU председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев, по инициативе которого заседание прошло в таком формате.

На улице Куйбышева краевед Алексей Дедов рассказал депутатам, какие дома раньше располагались в этом месте, и кто в них жил. В доме-музее парламентарии узнали о жизни декабриста Вильгельма Кюхельбекера. Там же прошло заседание комитета, которое было посвящено вопросам развития туризма.

Заседание областной думы. Курган
Депутатам рассказали об истории улицы Куйбышева
Фото:

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Депутаты курганской облдумы во время выездного заседания комитета по экономической политике осмотрели историческую часть города с экскурсоводом и посетили музей. В музее депутаты провели заседание, передает корреспондент URA.RU. «Обсуждая развитие туризма наверно лучше погрузиться в ту среду, посмотреть с чего она начинается, и что необходимо сделать. Прошлись пешком по улице Куйбышева, зашли в дом-музей Вильгельма Кюхельбекера», — объяснил URA.RU председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев, по инициативе которого заседание прошло в таком формате. На улице Куйбышева краевед Алексей Дедов рассказал депутатам, какие дома раньше располагались в этом месте, и кто в них жил. В доме-музее парламентарии узнали о жизни декабриста Вильгельма Кюхельбекера. Там же прошло заседание комитета, которое было посвящено вопросам развития туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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