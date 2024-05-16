Курганских депутатов отправили на экскурсии для изучения истории города. Фото, видео

16 мая 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Курганские депутаты провели заседание в доме-музее Вильгельма Кюхельбекера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской облдумы во время выездного заседания комитета по экономической политике осмотрели историческую часть города с экскурсоводом и посетили музей. В музее депутаты провели заседание, передает корреспондент URA.RU. «Обсуждая развитие туризма наверно лучше погрузиться в ту среду, посмотреть с чего она начинается, и что необходимо сделать. Прошлись пешком по улице Куйбышева, зашли в дом-музей Вильгельма Кюхельбекера», — объяснил URA.RU председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев, по инициативе которого заседание прошло в таком формате. На улице Куйбышева краевед Алексей Дедов рассказал депутатам, какие дома раньше располагались в этом месте, и кто в них жил. В доме-музее парламентарии узнали о жизни декабриста Вильгельма Кюхельбекера. Там же прошло заседание комитета, которое было посвящено вопросам развития туризма. Депутатам рассказали об истории улицы Куйбышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты курганской облдумы во время выездного заседания комитета по экономической политике осмотрели историческую часть города с экскурсоводом и посетили музей. В музее депутаты провели заседание, передает корреспондент URA.RU. «Обсуждая развитие туризма наверно лучше погрузиться в ту среду, посмотреть с чего она начинается, и что необходимо сделать. Прошлись пешком по улице Куйбышева, зашли в дом-музей Вильгельма Кюхельбекера», — объяснил URA.RU председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев, по инициативе которого заседание прошло в таком формате. На улице Куйбышева краевед Алексей Дедов рассказал депутатам, какие дома раньше располагались в этом месте, и кто в них жил. В доме-музее парламентарии узнали о жизни декабриста Вильгельма Кюхельбекера. Там же прошло заседание комитета, которое было посвящено вопросам развития туризма.