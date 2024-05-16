Из мэрии Кургана уволился замглавы, директор департамента ЖКХ Медведев

16 мая 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Роман Медведев 16 мая покинул департамент ЖКХ мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из мэрии Кургана уволился замглавы, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. Источниками URA.RU отмечается, что он сам подписал заявление и покинул администрацию. В мэрии подтверждают данную информацию. Обязанности директора департамента назначена исполнять замдиректора ведомства Баева. «Роман Медведев 16 мая подписал заявление на увольнение, он не сработался с новым руководством», — сообщают источники. Отмечается, что сейчас врио ДЖКХ мэрии назначена замдиректора департамента Дина Баева. В канале администрации Кургана сообщают, что Медведев покинул занимаемую должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Медведев пришел в администрацию города Кургана в 2021 году, в течение трех лет руководил департаментом ЖКХ. И с января являлся заместителем главы города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из мэрии Кургана уволился замглавы, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. Источниками URA.RU отмечается, что он сам подписал заявление и покинул администрацию. В мэрии подтверждают данную информацию. Обязанности директора департамента назначена исполнять замдиректора ведомства Баева. «Роман Медведев 16 мая подписал заявление на увольнение, он не сработался с новым руководством», — сообщают источники. Отмечается, что сейчас врио ДЖКХ мэрии назначена замдиректора департамента Дина Баева. В канале администрации Кургана сообщают, что Медведев покинул занимаемую должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Медведев пришел в администрацию города Кургана в 2021 году, в течение трех лет руководил департаментом ЖКХ. И с января являлся заместителем главы города.