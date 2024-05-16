Челябинская модель Ирина Шейк вновь снялась для российского бренда Gloria Jeans

Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинка Челябинской области второй раз снялась для рекламной кампании российского бренда одежды Gloria Jeans. Шейк поделилась кадрами со съемок в своей соцсети.
«Мне было очень приятно поработать с Gloria Jeans. Это новая история GJ Episode II. Рада поделиться летним кампейном и бэкстейджем с моментами этой съемки», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
В официальной группе бренда в соцсети «ВКонтакте» также появилось видео, где челябинская модель показалась в двух летних образах: телесном шелковом платье и костюме, состоящего из белых шорт и пиджака, черного топа с вырезом и высоких сапог. Сьемки проходили на пляжах тихого океана.
Впервые лицом российского бренда Gloria Jeans Ирина Шейк стала в апреле. Тогда она снялась в нескольких повседневных нарядах.
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