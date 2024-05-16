Челябинская модель Ирина Шейк вновь снялась для российского бренда Gloria Jeans

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Модель Шейк повторно снялась для российского бренда одежды
Модель Шейк повторно снялась для российского бренда одежды Фото:

Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинка Челябинской области второй раз снялась для рекламной кампании российского бренда одежды Gloria Jeans. Шейк поделилась кадрами со съемок в своей соцсети.

«Мне было очень приятно поработать с Gloria Jeans. Это новая история GJ Episode II. Рада поделиться летним кампейном и бэкстейджем с моментами этой съемки», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В официальной группе бренда в соцсети «ВКонтакте» также появилось видео, где челябинская модель показалась в двух летних образах: телесном шелковом платье и костюме, состоящего из белых шорт и пиджака, черного топа с вырезом и высоких сапог. Сьемки проходили на пляжах тихого океана.

Впервые лицом российского бренда Gloria Jeans Ирина Шейк стала в апреле. Тогда она снялась в нескольких повседневных нарядах.

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Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинка Челябинской области второй раз снялась для рекламной кампании российского бренда одежды Gloria Jeans. Шейк поделилась кадрами со съемок в своей соцсети. «Мне было очень приятно поработать с Gloria Jeans. Это новая история GJ Episode II. Рада поделиться летним кампейном и бэкстейджем с моментами этой съемки», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В официальной группе бренда в соцсети «ВКонтакте» также появилось видео, где челябинская модель показалась в двух летних образах: телесном шелковом платье и костюме, состоящего из белых шорт и пиджака, черного топа с вырезом и высоких сапог. Сьемки проходили на пляжах тихого океана. Впервые лицом российского бренда Gloria Jeans Ирина Шейк стала в апреле. Тогда она снялась в нескольких повседневных нарядах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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