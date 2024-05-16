Кадыров призвал запустить «Кинжалы» по Европе за изъятие активов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал запустить российские ракеты "Кинжал" по основным объектам европейских стран. Он подчеркнул, что это позволит "остудить наиболее горячие головы". Поводом для того заявления Кадырова послужили попытки стран ЕС изъять российские замороженные активы.
"И я говорю буквально. Не стоит на все это смотреть стиснув зубы, терпеливо или великодушно. <...> Теперь вовсе распустились, посягая на чужое имущество. Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах [изъятие активов РФ] в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" <...> головы", — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
В своем заявлении Кадыров отдельно упомянул Эстонию. Именно эта страна, в том числе, подталкивала Евросоюз к изъятию российских финансов. В Эстонии также недавно завершились учения Swift Response с участием британских военных. Солдат учили противостоять России.
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