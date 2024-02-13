Bloomberg: власти Эстонии подталкивают ЕС конфисковать активы РФ

13 февраля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Эстония хочет, чтобы ЕС конфисковал замороженные активы до выборов в Штатах Фото: Виталий Страхов © URA.RU Эстония до президентских выборов в США подталкивает Евросоюз к конфискации замороженных российских активов. Их сумма составляет свыше 150 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg. «Эстония подталкивает Европейский Союз к конфискации замороженных российских активов на сумму более 150 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) до конца года», — передает агентство . Отмечается, что это является попыткой закрепления долгосрочной политики, которая выходит за рамки избирательного цикла в Соединенных Штатах. Кроме того, в интервью агентству генеральный секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов добавил, что важно изъять активы до конца 2024 года или до выборов в Штатах. По его словам, если Запад будет ждать, то будет слишком поздно. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Запад вором за одобрение конфискации активов. Также она добавила, что ответ на их изъятие будет очень жестким. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна будет преследовать в юридическом поле тех, кто покушается на российские активы.

Эстония до президентских выборов в США подталкивает Евросоюз к конфискации замороженных российских активов. Их сумма составляет свыше 150 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg. «Эстония подталкивает Европейский Союз к конфискации замороженных российских активов на сумму более 150 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) до конца года», — передает агентство. Отмечается, что это является попыткой закрепления долгосрочной политики, которая выходит за рамки избирательного цикла в Соединенных Штатах. Кроме того, в интервью агентству генеральный секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов добавил, что важно изъять активы до конца 2024 года или до выборов в Штатах. По его словам, если Запад будет ждать, то будет слишком поздно. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Запад вором за одобрение конфискации активов. Также она добавила, что ответ на их изъятие будет очень жестким. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна будет преследовать в юридическом поле тех, кто покушается на российские активы.