Обиженный бизнесмен решил помешать УГМК зайти во власть в свердловском городе

Довыборы в кушвинскую думу намечены на сентябрь Фото: Илья Московец © URA.RU

В скромной Кушве (Свердловская область) внезапно разворачивается борьба за освободившееся несколько месяцев назад кресло депутата в местной думе. Своего (первого) представителя там хочет видеть «Волковский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит УГМК), при этом не оставляет попыток вернуться Борис Жевлаков, владелец крупнейших управляющих компаний в городе и нескольких других фирм.

«Летом прошлого года к Жевлакову возникли претензии у прокуратуры. Она обнаружила несоответствия в декларациях о доходах его и супруги, выдала предписание, но депутаты отказались лишать его депутатских полномочий. Шли разбирательства, в итоге депутатские полномочия Жевлаков сложил только в начале 2024 года. И теперь хочет вернуться», — объяснил ситуацию собеседник в муниципальной власти. Жевлаков был в кушвинской думе несколько созывов. В последний раз избирался от «Справедливой России». Он является учредителем «Городской объединенной компании», а также соучредителем группы компаний «Парос НТ» (занимается стройками, находится в Нижнем Тагиле) и кушвинской «Ресурс Энерго» (ремонт, монтаж и обслуживание машин). Также Жевлакову приписывают контроль над местным интернет-ресурсом «Кушвинская правда».

На сентябрь назначены довыборы в думу — по одномандатному избирательному округу №10. В беседе с URA.RU Жевлаков подтвердил свои амбиции вернуться в думу. «Возможно, не я лично буду участвовать, а кто-то из моей команды — очень известные люди, но обязательно будем. Вероятнее всего как самовыдвиженцы», — отметил он.

УГМК начала инвестировать в ГОК и в целом территорию уже после последних выборов в думу Кушвы, и потому в действующем созыве пока не представлена. «Но хочет участвовать в социально-экономическом развитии округа и в будущем иметь не одного, а нескольких „своих“ людей в думе», — добавил уже второй источник. Кандидатом от администрации и УГМК, добавил собеседник, будет молодой руководитель одного из цехов Волковского ГОКа Михаил Потапов.