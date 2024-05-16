Метеорологи прогнозируют геомагнитный шторм на Солнце

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Вспышки на Солнце зафиксированы на левой части
Вспышки на Солнце зафиксированы на левой части Фото:

Метеорологии наблюдают вспышки на Солнце. Накануне были зафиксированы два крупнейших взрыва высшего класса. Такие данные приводят специалисты центра погоды "Фобос". Отмечается, что это может привести к геомагнитному шторму. 

"Чрезвычайно важные события происходят на Солнце. В минувшую среду на нашей звезде произошли два очередных взрыва высшего класса", — передают специалисты. При этом они отмечают, что вспышки наблюдались не на правом краю солнечного диска, где зачастую и отмечают вспышки, которые провоцируют магнитные бури, а на левом крае. В настоящий момент там зафиксирована группа солнечных пятен. Причем отмечается, что они двигаются по направлению к Земле. Однако они сейчас безобидны, отмечают метеорологи. Они прогнозируют геомагнитные штормы.

Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая. Такие данные передавали специалисты космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ). В этом году также фиксировалась крупнейшая вспышка в феврале. Тогда отмечалось, что это крупнейшая вспышка за пять лет.

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Метеорологии наблюдают вспышки на Солнце. Накануне были зафиксированы два крупнейших взрыва высшего класса. Такие данные приводят специалисты  центра погоды "Фобос". Отмечается, что это может привести к геомагнитному шторму.  "Чрезвычайно важные события происходят на Солнце. В минувшую среду на нашей звезде произошли два очередных взрыва высшего класса", — передают специалисты. При этом они отмечают, что вспышки наблюдались не на правом краю солнечного диска, где зачастую и отмечают вспышки, которые провоцируют магнитные бури, а на левом крае. В настоящий момент там зафиксирована группа солнечных пятен. Причем отмечается, что они двигаются по направлению к Земле. Однако они сейчас безобидны, отмечают метеорологи. Они прогнозируют геомагнитные штормы. Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая. Такие данные передавали специалисты космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ). В этом году также фиксировалась крупнейшая вспышка в феврале. Тогда отмечалось, что это крупнейшая вспышка за пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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