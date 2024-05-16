Метеорологи прогнозируют геомагнитный шторм на Солнце

Метеорологии наблюдают вспышки на Солнце. Накануне были зафиксированы два крупнейших взрыва высшего класса. Такие данные приводят специалисты центра погоды "Фобос". Отмечается, что это может привести к геомагнитному шторму.
"Чрезвычайно важные события происходят на Солнце. В минувшую среду на нашей звезде произошли два очередных взрыва высшего класса", — передают специалисты. При этом они отмечают, что вспышки наблюдались не на правом краю солнечного диска, где зачастую и отмечают вспышки, которые провоцируют магнитные бури, а на левом крае. В настоящий момент там зафиксирована группа солнечных пятен. Причем отмечается, что они двигаются по направлению к Земле. Однако они сейчас безобидны, отмечают метеорологи. Они прогнозируют геомагнитные штормы.
Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая. Такие данные передавали специалисты космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ). В этом году также фиксировалась крупнейшая вспышка в феврале. Тогда отмечалось, что это крупнейшая вспышка за пять лет.
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