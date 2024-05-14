На Солнце зарегистрировали вторую мощную вспышку за день

14 мая 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Ученые снова зафиксировали мощную вспышку на Солнце (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом говорят данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ). «Вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая в 15:55 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89). Продолжалась вспышка 25 минут», — передает ТАСС со ссылкой на данные ИПГ. Ранее на Солнце также произошла сильнейшая вспышка, продолжительностью 39 минут. Ей был присвоен балл Х3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом говорят данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ). «Вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая в 15:55 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89). Продолжалась вспышка 25 минут», — передает ТАСС со ссылкой на данные ИПГ. Ранее на Солнце также произошла сильнейшая вспышка, продолжительностью 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.