На Солнце зарегистрировали вторую мощную вспышку за день

Ученые снова зафиксировали мощную вспышку на Солнце (архивное фото)
Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом говорят данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
«Вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая в 15:55 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89). Продолжалась вспышка 25 минут», — передает ТАСС со ссылкой на данные ИПГ.
Ранее на Солнце также произошла сильнейшая вспышка, продолжительностью 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.
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