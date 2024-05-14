14 мая 2024

На Солнце зарегистрировали вторую мощную вспышку за день

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Ученые снова зафиксировали мощную вспышку на Солнце (архивное фото) Фото:

Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом говорят данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

«Вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая в 15:55 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89). Продолжалась вспышка 25 минут», — передает ТАСС со ссылкой на данные ИПГ.

Ранее на Солнце также произошла сильнейшая вспышка, продолжительностью 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.

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Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом говорят данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ). «Вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая в 15:55 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89). Продолжалась вспышка 25 минут», — передает ТАСС со ссылкой на данные ИПГ. Ранее на Солнце также произошла сильнейшая вспышка, продолжительностью 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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