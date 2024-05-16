На шоссе Тюнина в Кургане отменили реверсивное движение

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Шоссе Тюнина. Курган , шоссе тюнина
На шоссе Тюнина открыли движение кроме грузовиков и автобусов (архивное фото) Фото:

Реверсивное движение отменено на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«На шоссе Тюнина отменено реверсивное движение. Транспорт может ехать без ограничений, но только по одной полосе в противоположных направлениях. Проезд по шоссе запрещен грузовым автомобилям и общественному транспорту», — говорится в сообщении представителей полиции.

Ранее на шоссе Тюнина в Кургане было открыто реверсивное движение в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции дозировано пропускали транспорт, учитывая интенсивность движения.

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Реверсивное движение отменено на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «На шоссе Тюнина отменено реверсивное движение. Транспорт может ехать без ограничений, но только по одной полосе в противоположных направлениях. Проезд по шоссе запрещен грузовым автомобилям и общественному транспорту», — говорится в сообщении представителей полиции. Ранее на шоссе Тюнина в Кургане было открыто реверсивное движение в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции дозировано пропускали транспорт, учитывая интенсивность движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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