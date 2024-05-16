На шоссе Тюнина в Кургане отменили реверсивное движение

На шоссе Тюнина открыли движение кроме грузовиков и автобусов (архивное фото)
Реверсивное движение отменено на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».
«На шоссе Тюнина отменено реверсивное движение. Транспорт может ехать без ограничений, но только по одной полосе в противоположных направлениях. Проезд по шоссе запрещен грузовым автомобилям и общественному транспорту», — говорится в сообщении представителей полиции.
Ранее на шоссе Тюнина в Кургане было открыто реверсивное движение в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции дозировано пропускали транспорт, учитывая интенсивность движения.
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