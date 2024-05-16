В Кургане полностью открыли шоссе Тюнина

16 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

На шоссе Тюнина открыто реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане полностью открыли движение на затопленном шоссе Тюнина. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России. «На шоссе Тюнина открыто реверсивное движение в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции будут дозировано пропускать транспорт учитывая интенсивность движения», — Реверсивное движение введено для того, чтобы не допустить гидроудара и возможного повреждения транспортных средств. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Его закрывали из-за затопления паводковыми водами. Сначала проезд был разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. С уходом воды ограничения изменили и пропускали весь транспорт, кроме малолитражек и грузовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане полностью открыли движение на затопленном шоссе Тюнина. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России. «На шоссе Тюнина открыто реверсивное движение в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции будут дозировано пропускать транспорт учитывая интенсивность движения», — Реверсивное движение введено для того, чтобы не допустить гидроудара и возможного повреждения транспортных средств. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Его закрывали из-за затопления паводковыми водами. Сначала проезд был разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. С уходом воды ограничения изменили и пропускали весь транспорт, кроме малолитражек и грузовиков.