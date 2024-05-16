В Кургане полностью открыли шоссе Тюнина

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Шоссе Тюнина. Курган
На шоссе Тюнина открыто реверсивное движение Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане полностью открыли движение на затопленном шоссе Тюнина. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России.

«На шоссе Тюнина открыто реверсивное движение в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции будут дозировано пропускать транспорт учитывая интенсивность движения», —

Реверсивное движение введено для того, чтобы не допустить гидроудара и возможного повреждения транспортных средств.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Его закрывали из-за затопления паводковыми водами. Сначала проезд был разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. С уходом воды ограничения изменили и пропускали весь транспорт, кроме малолитражек и грузовиков.

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В Кургане полностью открыли движение на затопленном шоссе Тюнина. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России. «На шоссе Тюнина открыто реверсивное движение в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции будут дозировано пропускать транспорт учитывая интенсивность движения», — Реверсивное движение введено для того, чтобы не допустить гидроудара и возможного повреждения транспортных средств. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД частично открыли шоссе Тюнина 13 мая. Его закрывали из-за затопления паводковыми водами. Сначала проезд был разрешен только машинам высокой проходимости с клиренсом более 195 мм. С уходом воды ограничения изменили и пропускали весь транспорт, кроме малолитражек и грузовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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