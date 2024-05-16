В Нижнем-Тагиле из школы не вернулись Александр и Михаил Алехины

Телефоны у детей выключены (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нижнем Тагиле объявлены в розыск 10-летний Александр и 12-летний Михаил Алехины. Братья пропали 16 мая, после уроков в школе и до настоящего времени не вернулись домой.

«Сегодня, 16 мая, Михаил (12 лет) и Александр (10 лет) ушли после школы в 14:30 и до сих пор не вернулись. Родители очень сильно за них волнуются, обратились в полицию. Ищем, всех обзваниваем. Телефоны у мальчишек выключены», — передает слова родителей Инцидент Нижний Тагил.

Рост детей примерно 130 см, у обоих серо-голубые глаза и русые волосы. В момент исчезновения они были одеты в школьную форму, но могли переодеться в спортивную. Всех, кто может обладать информацией о местонахождении братьев, просят немедленно сообщить в полицию по номеру 02 или написать в сообщения сообщества «Инцидент Нижний Тагил».