Нижнем Тагиле объявлены в розыск 10-летний Александр и 12-летний Михаил Алехины. Братья пропали 16 мая, после уроков в школе и до настоящего времени не вернулись домой.
«Сегодня, 16 мая, Михаил (12 лет) и Александр (10 лет) ушли после школы в 14:30 и до сих пор не вернулись. Родители очень сильно за них волнуются, обратились в полицию. Ищем, всех обзваниваем. Телефоны у мальчишек выключены», — передает слова родителей Инцидент Нижний Тагил.
Рост детей примерно 130 см, у обоих серо-голубые глаза и русые волосы. В момент исчезновения они были одеты в школьную форму, но могли переодеться в спортивную. Всех, кто может обладать информацией о местонахождении братьев, просят немедленно сообщить в полицию по номеру 02 или написать в сообщения сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
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