16 мая 2024

РБК: главе «Телеспорт» грозит срок на 10 лет из-за мошенничества в 5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Макаренко обвиняют в мошенничестве на 5 миллиардов рублей Фото:

Главе компании «Телеспорт Груп» Петру Макаренко предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 5 миллиардов рублей. Обвинение было выдвинуто 15 мая и включает статьи о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

«„Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере“ и „Злоупотребление полномочиями“», — так звучат статьи, по которым обвиняется Макаренко, пишет РБК. По этим статьям ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Петр Макаренко известен как владелец 99% компании «Телеспорт Груп», долгие годы владеющей правами на крупнейшие спортивные соревнования, включая Олимпиаду в Париже 2024 года. «Телеспорт Груп» занимается посредничеством между крупными спортивными организациями и федерациями, приобретая права на трансляции на российском рынке и перепродающая их телевещателям и онлайн-платформам. В апреле он был отправлен под домашний арест, а позже выяснилось, что «Сбер» хочет взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Кредит был выдан для покупки прав на трансляции.

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Главе компании «Телеспорт Груп» Петру Макаренко предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 5 миллиардов рублей. Обвинение было выдвинуто 15 мая и включает статьи о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. «„Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере“ и „Злоупотребление полномочиями“», — так звучат статьи, по которым обвиняется Макаренко, пишет РБК. По этим статьям ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Петр Макаренко известен как владелец 99% компании «Телеспорт Груп», долгие годы владеющей правами на крупнейшие спортивные соревнования, включая Олимпиаду в Париже 2024 года. «Телеспорт Груп» занимается посредничеством между крупными спортивными организациями и федерациями, приобретая права на трансляции на российском рынке и перепродающая их телевещателям и онлайн-платформам. В апреле он был отправлен под домашний арест, а позже выяснилось, что «Сбер» хочет взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Кредит был выдан для покупки прав на трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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