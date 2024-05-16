РБК: главе «Телеспорт» грозит срок на 10 лет из-за мошенничества в 5 млрд рублей

17 мая 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Макаренко обвиняют в мошенничестве на 5 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе компании «Телеспорт Груп» Петру Макаренко предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 5 миллиардов рублей. Обвинение было выдвинуто 15 мая и включает статьи о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. «„Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере“ и „Злоупотребление полномочиями“», — так звучат статьи, по которым обвиняется Макаренко, пишет РБК. По этим статьям ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Петр Макаренко известен как владелец 99% компании «Телеспорт Груп», долгие годы владеющей правами на крупнейшие спортивные соревнования, включая Олимпиаду в Париже 2024 года. «Телеспорт Груп» занимается посредничеством между крупными спортивными организациями и федерациями, приобретая права на трансляции на российском рынке и перепродающая их телевещателям и онлайн-платформам. В апреле он был отправлен под домашний арест, а позже выяснилось, что «Сбер» хочет взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Кредит был выдан для покупки прав на трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе компании «Телеспорт Груп» Петру Макаренко предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 5 миллиардов рублей. Обвинение было выдвинуто 15 мая и включает статьи о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. «„Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере“ и „Злоупотребление полномочиями“», — так звучат статьи, по которым обвиняется Макаренко, пишет РБК. По этим статьям ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Петр Макаренко известен как владелец 99% компании «Телеспорт Груп», долгие годы владеющей правами на крупнейшие спортивные соревнования, включая Олимпиаду в Париже 2024 года. «Телеспорт Груп» занимается посредничеством между крупными спортивными организациями и федерациями, приобретая права на трансляции на российском рынке и перепродающая их телевещателям и онлайн-платформам. В апреле он был отправлен под домашний арест, а позже выяснилось, что «Сбер» хочет взыскать с главы «Телеспорта» ущерб по кредиту в размере более 5,7 млрд руб. Кредит был выдан для покупки прав на трансляции.