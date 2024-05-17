Вучич процитировал маршала Жукова о неблагодарности Запада

Президент Сербии Александр Вучич привел цитату маршала Жукова в контексте обсуждения резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН. Он выразил мнение, что Запад не проявляет благодарности за освобождение от фашизма.
"Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили", — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Президент подчеркнул, что, хотя он не может сравнивать себя с Жуковым, он делает все возможное для защиты чести своей страны.
Вучич указал на три основные цели резолюции, которая будет рассмотрена на ГА ООН 23 мая: ликвидация Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, пересмотр приговоров о роли РС БиГ в конфликте 1992-1995 годов и создание оснований для иска против Сербии с целью компенсации военного ущерба. Президент выразил готовность бороться за сохранение достоинства и чести Сербии.
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