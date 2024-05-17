«Коммерсант»: правительство РФ начнет радикальную борьбу с вейпами

Правительство России планирует ввести запрет на добавление ароматизаторов в жидкости для электронных сигарет. Об этом сообщил источник в кабмине РФ.
«Проект правительственного распоряжения разработал Минздрав России. Этот документ запрещает выпуск в обращение веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости», — передает слова источника «
Целью предполагаемого запрета является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно молодежи. По мнению медиков, использование ароматизаторов создает иллюзию безопасности, но фактически увеличивает риск сердечно-сосудистых и хронических заболеваний легких.
Ранее URA.RU писало, что глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил о полном запрете электронных сигарет. Авторы законопроекта отмечают, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей.
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