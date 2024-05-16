16 мая 2024

Машины свободно едут по шоссе Тюнина в Кургане, которое открыли в обе стороны. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина. Курган
Курганцы свободно проезжают по шоссе Тюнина Фото:
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В Кургане на шоссе Тюнина после значительного ухода воды открыли движение по двум полосам. Водители уже свободно проезжают в обе стороны без затора, передает корреспондент URA.RU.

«На шоссе Тюнина открыты все полосы в обе стороны. Движение без затора. Всех пропускают. На участке дежурит машина ДПС», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД отменили реверсивное движение на шоссе Тюнина в Кургане. При этом транспорт пропускали только по одной полосе. Ограничение на проезд действовало для грузовиков и общественного транспорта.

Шоссе Тюнина. Курган
На открытом шоссе Тюнина дежурит экипаж ДПС
Фото:

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В Кургане на шоссе Тюнина после значительного ухода воды открыли движение по двум полосам. Водители уже свободно проезжают в обе стороны без затора, передает корреспондент URA.RU. «На шоссе Тюнина открыты все полосы в обе стороны. Движение без затора. Всех пропускают. На участке дежурит машина ДПС», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД отменили реверсивное движение на шоссе Тюнина в Кургане. При этом транспорт пропускали только по одной полосе. Ограничение на проезд действовало для грузовиков и общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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