Курганцы свободно проезжают по шоссе Тюнина
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане на шоссе Тюнина после значительного ухода воды открыли движение по двум полосам. Водители уже свободно проезжают в обе стороны без затора, передает корреспондент URA.RU.
«На шоссе Тюнина открыты все полосы в обе стороны. Движение без затора. Всех пропускают. На участке дежурит машина ДПС», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что ГИБДД отменили реверсивное движение на шоссе Тюнина в Кургане. При этом транспорт пропускали только по одной полосе. Ограничение на проезд действовало для грузовиков и общественного транспорта.
На открытом шоссе Тюнина дежурит экипаж ДПС
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