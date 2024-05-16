Шоссе Тюнина в Кургане сделали более комфортным для водителей

17 мая 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

На шоссе Тюнина в Кургане вернули освещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Энергетики вернули освещение на шоссе Тюнина в Кургане. Электричество было отключено из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «Накануне сотрудники СУЭНКО восстановили электроснабжение трансформаторных подстанций, с которых запитаны линии наружного освещения шоссе им. Тюнина в Кургане. Из-за подтопления паводковыми водами энергоснабжение одной из главных городских магистралей было ограничено с 10 апреля текущего года», — рассказали в организации. Также специалисты восстановили электроснабжение в садоводствах: Родничок автоколонны 1855, Турист, Темирязевец, Промжелезобетон (в мкр-не Кулацкий), Автомобилист (ул. Урожайная), Юбилейный (ул. Урожайная), Курганского мясокомбината (ул. Урожайная), Дружба (ул. Урожайная), Строитель-3 (ул. Урожайная). Помимо этого электроснабжение восстановили на спасательной станции МЧС на ул. Свободы. Сейчас энергетики обследуют здания, находящиеся на ул. Томина и Кирова, расположенные за Тоболом, чтобы принять решение о подключении к электричеству. Специалисты отключали электроснабжение для безопасности, когда уровень воды достигал критической отметки. Ранее стало известно, что на шоссе Тюнина после значительного ухода воды открыли движение по двум полосам в обе стороны. Во время паводка вода скрывала остановочные комплексы, расположенные на шоссе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Энергетики вернули освещение на шоссе Тюнина в Кургане. Электричество было отключено из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «Накануне сотрудники СУЭНКО восстановили электроснабжение трансформаторных подстанций, с которых запитаны линии наружного освещения шоссе им. Тюнина в Кургане. Из-за подтопления паводковыми водами энергоснабжение одной из главных городских магистралей было ограничено с 10 апреля текущего года», — рассказали в организации. Также специалисты восстановили электроснабжение в садоводствах: Родничок автоколонны 1855, Турист, Темирязевец, Промжелезобетон (в мкр-не Кулацкий), Автомобилист (ул. Урожайная), Юбилейный (ул. Урожайная), Курганского мясокомбината (ул. Урожайная), Дружба (ул. Урожайная), Строитель-3 (ул. Урожайная). Помимо этого электроснабжение восстановили на спасательной станции МЧС на ул. Свободы. Сейчас энергетики обследуют здания, находящиеся на ул. Томина и Кирова, расположенные за Тоболом, чтобы принять решение о подключении к электричеству. Специалисты отключали электроснабжение для безопасности, когда уровень воды достигал критической отметки. Ранее стало известно, что на шоссе Тюнина после значительного ухода воды открыли движение по двум полосам в обе стороны. Во время паводка вода скрывала остановочные комплексы, расположенные на шоссе.