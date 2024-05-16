В Перми на Кислотных дачах убили прохожего

По словам очевидцев, убийца был в состоянии наркотического опьянения
В Перми в микрорайоне Кислотные дачи неизвестный напал на прохожего. Информацию сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«На Кислотных дачах наркоман убил прохожего», — сказано в сообщении. Также опубликовано видео, где очевидцы засняли окровавленное тело пострадавшего мужчины на тротуаре.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
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