16 мая 2024

В Перми на Кислотных дачах убили прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, убийца был в состоянии наркотического опьянения
По словам очевидцев, убийца был в состоянии наркотического опьянения Фото:

В Перми в микрорайоне Кислотные дачи неизвестный напал на прохожего. Информацию сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«На Кислотных дачах наркоман убил прохожего», — сказано в сообщении. Также опубликовано видео, где очевидцы засняли окровавленное тело пострадавшего мужчины на тротуаре.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

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В Перми в микрорайоне Кислотные дачи неизвестный напал на прохожего. Информацию сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «На Кислотных дачах наркоман убил прохожего», — сказано в сообщении. Также опубликовано видео, где очевидцы засняли окровавленное тело пострадавшего мужчины на тротуаре. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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