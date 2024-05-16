16 мая 2024

В Челябинске нейросети начали выявлять рак у женщин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая техника сократила на треть время на анализ снимков
Новая техника сократила на треть время на анализ снимков Фото:

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) новый цифровой маммограф помогает выявлять рак у женщин с помощью нейросетей. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, аппарат подсвечивает участки снимка, на которые врачу следует обратить внимание.

"Цифровой аппарат 2024 года выпуска по всем меркам и стандартам при исследовании молочной железы дает самое высококачественное изображение. Обнаружить проблемное новообразование врачам помогает искусственный интеллект (ИИ), который не устает. Красным цветом он выделяет злокачественные новообразования, зеленым — доброкачественные", — рассказал заведующий рентгеновским отделением № 1 ЧОКБ Валерий Блиновских.

Благодаря внедрению новой технологии время, затраченное специалистами на анализ исследований, сократилось на треть. Кроме того, использование ИИ позволило увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях до 10% и минимизировать риск ошибок диагностики.

За месяц работы с помощью установленной техники обследовали 40 пациенток. Из них у восьми человек маммограф помог обнаружить доброкачественные образования, еще у трех — злокачественные

Современное оборудование для маммографии играет ключевую роль в раннем выявлении рака молочной железы, который остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Врач акушер-гинеколог ЧОКБ Владимир Крюков подчеркнул важность регулярных обследований для женщин старше 40 лет.

Новый аппарат установили в 2024 году
Новый аппарат установили в 2024 году
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Злокачественные образования ИИ подсвечивает красным цветом
Злокачественные образования ИИ подсвечивает красным цветом
Фото:
Благодаря нейросетям выявляемость рака молочной железы увеличилась на 10%
Благодаря нейросетям выявляемость рака молочной железы увеличилась на 10%
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В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) новый цифровой маммограф помогает выявлять рак у женщин с помощью нейросетей. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, аппарат подсвечивает участки снимка, на которые врачу следует обратить внимание. "Цифровой аппарат 2024 года выпуска по всем меркам и стандартам при исследовании молочной железы дает самое высококачественное изображение. Обнаружить проблемное новообразование врачам помогает искусственный интеллект (ИИ), который не устает. Красным цветом он выделяет злокачественные новообразования, зеленым — доброкачественные", — рассказал заведующий рентгеновским отделением № 1 ЧОКБ Валерий Блиновских. Благодаря внедрению новой технологии время, затраченное специалистами на анализ исследований, сократилось на треть. Кроме того, использование ИИ позволило увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях до 10% и минимизировать риск ошибок диагностики. За месяц работы с помощью установленной техники обследовали 40 пациенток. Из них у восьми человек маммограф помог обнаружить доброкачественные образования, еще у трех — злокачественные Современное оборудование для маммографии играет ключевую роль в раннем выявлении рака молочной железы, который остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Врач акушер-гинеколог ЧОКБ Владимир Крюков подчеркнул важность регулярных обследований для женщин старше 40 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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