В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) новый цифровой маммограф помогает выявлять рак у женщин с помощью нейросетей. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, аппарат подсвечивает участки снимка, на которые врачу следует обратить внимание.
"Цифровой аппарат 2024 года выпуска по всем меркам и стандартам при исследовании молочной железы дает самое высококачественное изображение. Обнаружить проблемное новообразование врачам помогает искусственный интеллект (ИИ), который не устает. Красным цветом он выделяет злокачественные новообразования, зеленым — доброкачественные", — рассказал заведующий рентгеновским отделением № 1 ЧОКБ Валерий Блиновских.
Благодаря внедрению новой технологии время, затраченное специалистами на анализ исследований, сократилось на треть. Кроме того, использование ИИ позволило увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях до 10% и минимизировать риск ошибок диагностики.
За месяц работы с помощью установленной техники обследовали 40 пациенток. Из них у восьми человек маммограф помог обнаружить доброкачественные образования, еще у трех — злокачественные
Современное оборудование для маммографии играет ключевую роль в раннем выявлении рака молочной железы, который остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Врач акушер-гинеколог ЧОКБ Владимир Крюков подчеркнул важность регулярных обследований для женщин старше 40 лет.
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