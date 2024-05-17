Путин пообещал льготы китайским инвесторам

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Путин обсудил с Си Цзиньпинем предоставление льгот инвесторам из Китая
Путин обсудил с Си Цзиньпинем предоставление льгот инвесторам из Китая Фото:

Россия предоставит льготы китайским инвесторам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. 

«Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы», — сообщил Путин. Президент выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и двустороннего форума по межрегиональному сотрудничеству. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент также заявлял, что Россия способна снабжать экономику Китая экологически чистой доступной энергией. На переговорах с Си он также обсудил перспективы многопланового сотрудничества двух стран.

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Россия предоставит льготы китайским инвесторам. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы», — сообщил Путин. Президент выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и двустороннего форума по межрегиональному сотрудничеству. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент также заявлял, что Россия способна снабжать экономику Китая экологически чистой доступной энергией. На переговорах с Си он также обсудил перспективы многопланового сотрудничества двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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