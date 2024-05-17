Правительство России выделит миллионы Херсонской и Запорожской областям

Средства будут использованы для обеспечения первоочередных и социально значимых расходов в апреле и мае 2024 года
Более 4,4 млрд рублей направят в Запорожскую и Херсонскую области для поддержания сбалансированности региональных бюджетов. Правительство подписало распоряжение.
«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов в апреле – мае 2024 года», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правительства. В Запорожскую область будет направлено почти 2,6 млрд рублей, в Херсонскую область — более 1,8 млрд рублей.
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