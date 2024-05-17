Правительство России выделит миллионы Херсонской и Запорожской областям

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Средства будут использованы для обеспечения первоочередных и социально значимых расходов в апреле и мае 2024 года
Средства будут использованы для обеспечения первоочередных и социально значимых расходов в апреле и мае 2024 года Фото:

Более 4,4 млрд рублей направят в Запорожскую и Херсонскую области для поддержания сбалансированности региональных бюджетов. Правительство подписало распоряжение.  

«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов в апреле – мае 2024 года», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правительства.  В Запорожскую область будет направлено почти 2,6 млрд рублей, в Херсонскую область — более 1,8 млрд рублей.

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Более 4,4 млрд рублей направят в Запорожскую и Херсонскую области для поддержания сбалансированности региональных бюджетов. Правительство подписало распоряжение.   «Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов в апреле – мае 2024 года», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правительства.  В Запорожскую область будет направлено почти 2,6 млрд рублей, в Херсонскую область — более 1,8 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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