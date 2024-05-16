Власти определили список единороссов, которых хотят видеть депутатами в думе Кургана

Курганские власти определили список из 26 человек, кого хотят видеть депутатами

17 мая 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

В список попали почти все действующие депутаты, бойцы СВО, представители оборонных заводов и директора школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Появился список претендентов от «Единой России» в городскую думу Кургана. В нем 26 человек, которых согласовали власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа политиков. «В список попали почти все действующие депутаты, бойцы СВО, представители оборонных заводов и директора школ. Желанных претендентов курганские власти согласовали областному совету ветеранов. Власти привлекают их для агитации на выборах, так как организация имеет вес среди избирателей, большинство из которых — пенсионеры», — говорят инсайдеры. Информацию о вероятном согласовании списка с властями подтверждает и журналист URA.RU, который видел, как представитель совета ветеранов заходил в здание правительства. Список кандидатов на праймериз ЕР опубликован в группе областного совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте». Перед списком за подписью председателя Юрия Черкащенко указано: «Члены Курганского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов внимательно следили за выдвижением кандидатов в депутаты Курганской городской думы, и когда был получен окончательный список кандидатов, мы решили поддержать выдвижение этих кандидатов по округам». Единственным действующим депутатом, участвующим в праймериз и не попавшим в список, стал Иван Портнов. Говорят, что власти припомнили бунт на выборах мэра Елены Ситниковой, когда депутатам пришлось переголосовывать. Портнов тогда был в числе тех, кого подозревали в голосовании не за Ситникову. Корреспондент URA.RU направил вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. На момент написания новости ответ не был получен. Праймериз ЕР в гордуму Кургана пройдут с 20 по 26 мая. Они будут в электронном формате. На 13 округах заявлено от шести до 14 человек. Сами выборы в гордуму состоятся в сентябре 2024 года. Обновлено в 11:50



В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что запрос находится вне компетенции департамента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появился список претендентов от «Единой России» в городскую думу Кургана. В нем 26 человек, которых согласовали власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа политиков. «В список попали почти все действующие депутаты, бойцы СВО, представители оборонных заводов и директора школ. Желанных претендентов курганские власти согласовали областному совету ветеранов. Власти привлекают их для агитации на выборах, так как организация имеет вес среди избирателей, большинство из которых — пенсионеры», — говорят инсайдеры. Информацию о вероятном согласовании списка с властями подтверждает и журналист URA.RU, который видел, как представитель совета ветеранов заходил в здание правительства. Список кандидатов на праймериз ЕР опубликован в группе областного совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте». Перед списком за подписью председателя Юрия Черкащенко указано: «Члены Курганского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов внимательно следили за выдвижением кандидатов в депутаты Курганской городской думы, и когда был получен окончательный список кандидатов, мы решили поддержать выдвижение этих кандидатов по округам». Единственным действующим депутатом, участвующим в праймериз и не попавшим в список, стал Иван Портнов. Говорят, что власти припомнили бунт на выборах мэра Елены Ситниковой, когда депутатам пришлось переголосовывать. Портнов тогда был в числе тех, кого подозревали в голосовании не за Ситникову. Корреспондент URA.RU направил вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. На момент написания новости ответ не был получен. Праймериз ЕР в гордуму Кургана пройдут с 20 по 26 мая. Они будут в электронном формате. На 13 округах заявлено от шести до 14 человек. Сами выборы в гордуму состоятся в сентябре 2024 года. Обновлено в 11:50 В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что запрос находится вне компетенции департамента.