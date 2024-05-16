В Екатеринбурге налоговику грозит тюрьма за взятку в 15 тысяч рублей

17 мая 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

По версии следствия, инспектор взял деньги за непривлечение коммерсанта к административной ответственности (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Инспектор налоговой службы в Екатеринбурге подозревается в получении взятки на сумму 15 тысяч рублей. За это ему грозит штраф до двух миллионов рублей или срок до восьми лет лишения свободы. Подробности инцидента URA.RU рассказал источник. «Инспектор оперативного контроля Межрайонной ФНС России № 24 по Свердловской области получил взятку от коммерсанта, хозяина мясного магазина на улице Билимбаевской. У него не было в павильоне онлайн-кассы, за это предусмотрен штраф. Предприниматель перевел инспектору 15 тысяч рублей на счет, чтобы его не трогали», — объяснил собеседник агентства. Взятка была передана и получена еще в прошлом году, но уголовное дело возбуждено только на днях, 16 мая. За получение взятки инспектору грозит штраф в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Корреспондент направил запрос в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инспектор налоговой службы в Екатеринбурге подозревается в получении взятки на сумму 15 тысяч рублей. За это ему грозит штраф до двух миллионов рублей или срок до восьми лет лишения свободы. Подробности инцидента URA.RU рассказал источник. «Инспектор оперативного контроля Межрайонной ФНС России № 24 по Свердловской области получил взятку от коммерсанта, хозяина мясного магазина на улице Билимбаевской. У него не было в павильоне онлайн-кассы, за это предусмотрен штраф. Предприниматель перевел инспектору 15 тысяч рублей на счет, чтобы его не трогали», — объяснил собеседник агентства. Взятка была передана и получена еще в прошлом году, но уголовное дело возбуждено только на днях, 16 мая. За получение взятки инспектору грозит штраф в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Корреспондент направил запрос в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается.