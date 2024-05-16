В Тюмени в Зареке забирают земли под КРТ

В Тюмени в районе Зареки начали изымать участки для комплексного развития территории. Такая информация указана на официальном портале властей.
«Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков города Тюмени», — указано в документе. Забирать будут земли на улицах Бакинской, Тарманской, Бийской и Ижевской.
Согласно документам, КРТ проведут в течение 8 лет на площади 29 га. Там разрешается строить многоэтажки, дома социального обслуживания, общежитие, парки, школы, магазины и другие объекты.
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