16 мая 2024

В Тюмени в Зареке забирают земли под КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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КРТ проведут в течение восьми лет
КРТ проведут в течение восьми лет Фото:

В Тюмени в районе Зареки начали изымать участки для комплексного развития территории. Такая информация указана на официальном портале властей.

«Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков города Тюмени», — указано в документе. Забирать будут земли на улицах Бакинской, Тарманской, Бийской и Ижевской.

Согласно документам, КРТ проведут в течение 8 лет на площади 29 га. Там разрешается строить многоэтажки, дома социального обслуживания, общежитие, парки, школы, магазины и другие объекты.

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В Тюмени в районе Зареки начали изымать участки для комплексного развития территории. Такая информация указана на официальном портале властей. «Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков города Тюмени», — указано в документе. Забирать будут земли на улицах Бакинской, Тарманской, Бийской и Ижевской. Согласно документам, КРТ проведут в течение 8 лет на площади 29 га. Там разрешается строить многоэтажки, дома социального обслуживания, общежитие, парки, школы, магазины и другие объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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