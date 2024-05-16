В Челябинске 19 мая на время полумарафона «Забег.РФ» перекроют часть улиц. Также изменятся маршруты общественного транспорта, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«На время проведения забега будет закрыто движение на нескольких улицах города. Возле арены «Трактор», откуда будет дан старт соревнованиям, также введут ограничения. Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам», - сообщили в пресс-службе.
Ограничения продлятся с 8:00 до 16:00. Будут перекрыты улицы: Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева. Информацию об измененных схемах маршрутов общественного транспорта пока не сообщили.
Полумарафон начнется у арены «Трактор» и продолжится по улице Университетской Набережной до улицы Северо-Крымской. Участникам на выбор предоставили четыре дистанции. Также для них подготовили брендированные подарки и развлекательное шоу.
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