Прокуратура вклинилась в конфликт мэрии Екатеринбурга с авторитетным бизнесом

17 мая 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Прокуратура конкретизировала свою позицию в самый последний момент Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловская прокуратура вмешалась в спор мэрии Екатеринбурга с владельцами киосков, имеющими сторонников в думе, по поводу нового положения о нестационарной торговле. Ведомство в последний момент (за несколько дней до финального заседания) потребовало прописать в документе запрет на передачу объектов в субаренду. Из-за этого пункта ранее и возникли основные противоречия. Мэрия настаивала, что в текущем виде рынок аренды киосков является теневым: бизнесмены, арендующие у властей землю под торговлю, передают свои объекты третьим лицам, и контролировать тех невозможно — налоги не платятся, контрольно-кассовая техника отсутствует, есть также «очевидные признаки неформальной занятости». Комиссия думы по экономике дважды отклоняла проект реформы. Согласно одной из версий, по причине того, что часть депутатов прислушивается к позиции авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — одного из крупнейших участников отрасли, чьи интересы задеваются напрямую. Поскольку подготовленный чиновниками документ содержит больше 20 других важных инициатив, власть пошла на уступку. На заседании комиссии 7 мая из проекта нового положения запрет на субаренду исключили: депутаты и чиновники договорились, что ограничения будут прописаны в типовых договорах администрации с коммерсантами. Ожидалось, что итоги спора, растянувшегося на полгода, официально подведут на общем заседании думы 21 мая. Однако прокуратура изначально была против такой расторговки. И вместе со спикером думы Анной Гурарий (ей важно избежать публичного скандала) договорилась, что комиссию срочно созовут утром 17 мая. Мэрия также хочет поднять плату за размещение киосков Фото: Илья Московец © URA.RU «В связи с получением от прокуратуры Свердловской области аргументированной позиции 15 мая администрацией Екатеринбурга направлено письмо с предложением об изменении данного пункта [проекта положения] со следующей формулировкой. Правообладатель при реализации права на размещение НТО [нестационарного торгового объекта] обязан осуществлять торговую деятельность лично и не вправе передавать свои права по договору третьим лицам, в том числе допускать осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием НТО», — объявил депутатам начальник городского департамента торговли Максим Чаплыгин. От прокуратуры присутствовали начальник отдела областной прокуратуры по контролю за соблюдением прав предпринимателей Михаил Красовский, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и ее зам Артем Варданян. Красовский в своем выступлении сослался на судебную практику в других регионах. А Кузнецова заявила, что существующий расклад на рынке уличной торговли противоречит нормам Гражданского кодекса. А также заявила о необходимости «легализовать бизнес, чтобы мы могли защитить интересы не только муниципальной власти, но и жителей с точки зрения безопасности, их трудовых, социальных прав». «Предложенная [прокуратурой] формулировка соответствует требованиям закона и не выходит за полномочия городской власти», — добавила Кузнецова. Новость по теме Депутатам и бизнесу подыграли, чтобы продавить «киосочную» реформу мэра Екатеринбурга Бизнес-омбудсмен Елена Артюх обозначила, что не согласна с таким подходом, и заявила, что надзорным органам нужно просто усилить контроль за недобросовестными предпринимателями. Спор длился около получаса. По его итогам предложение прокуратуры не прошло. «За» проголосовали депутаты Артур Зиганшин (фракция мэрии) и Илья Бондарев (фракция УГМК, вице-спикер думы), депутаты Тимофей Жуков и Антон Швалев из фракции владельца «Мотива» Виталия Кочеткова воздержались. Чиновники не смогли привести Жукову статистику, какое количество предпринимателей работают в «серой» зоне (Чаплыгин объяснил, что у администрации просто нет инструментария), а Швалева возмутило, что комиссии толком не дали ознакомиться с документами. По данным агентства, прокуратура намерена добиваться, чтобы вопрос в обход комиссии дума 21 мая все же рассмотрела. А если этого не произойдет, обратится в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская прокуратура вмешалась в спор мэрии Екатеринбурга с владельцами киосков, имеющими сторонников в думе, по поводу нового положения о нестационарной торговле. Ведомство в последний момент (за несколько дней до финального заседания) потребовало прописать в документе запрет на передачу объектов в субаренду. Из-за этого пункта ранее и возникли основные противоречия. Мэрия настаивала, что в текущем виде рынок аренды киосков является теневым: бизнесмены, арендующие у властей землю под торговлю, передают свои объекты третьим лицам, и контролировать тех невозможно — налоги не платятся, контрольно-кассовая техника отсутствует, есть также «очевидные признаки неформальной занятости». Комиссия думы по экономике дважды отклоняла проект реформы. Согласно одной из версий, по причине того, что часть депутатов прислушивается к позиции авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — одного из крупнейших участников отрасли, чьи интересы задеваются напрямую. Поскольку подготовленный чиновниками документ содержит больше 20 других важных инициатив, власть пошла на уступку. На заседании комиссии 7 мая из проекта нового положения запрет на субаренду исключили: депутаты и чиновники договорились, что ограничения будут прописаны в типовых договорах администрации с коммерсантами. Ожидалось, что итоги спора, растянувшегося на полгода, официально подведут на общем заседании думы 21 мая. Однако прокуратура изначально была против такой расторговки. И вместе со спикером думы Анной Гурарий (ей важно избежать публичного скандала) договорилась, что комиссию срочно созовут утром 17 мая. «В связи с получением от прокуратуры Свердловской области аргументированной позиции 15 мая администрацией Екатеринбурга направлено письмо с предложением об изменении данного пункта [проекта положения] со следующей формулировкой. Правообладатель при реализации права на размещение НТО [нестационарного торгового объекта] обязан осуществлять торговую деятельность лично и не вправе передавать свои права по договору третьим лицам, в том числе допускать осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием НТО», — объявил депутатам начальник городского департамента торговли Максим Чаплыгин. От прокуратуры присутствовали начальник отдела областной прокуратуры по контролю за соблюдением прав предпринимателей Михаил Красовский, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и ее зам Артем Варданян. Красовский в своем выступлении сослался на судебную практику в других регионах. А Кузнецова заявила, что существующий расклад на рынке уличной торговли противоречит нормам Гражданского кодекса. А также заявила о необходимости «легализовать бизнес, чтобы мы могли защитить интересы не только муниципальной власти, но и жителей с точки зрения безопасности, их трудовых, социальных прав». «Предложенная [прокуратурой] формулировка соответствует требованиям закона и не выходит за полномочия городской власти», — добавила Кузнецова. Бизнес-омбудсмен Елена Артюх обозначила, что не согласна с таким подходом, и заявила, что надзорным органам нужно просто усилить контроль за недобросовестными предпринимателями. Спор длился около получаса. По его итогам предложение прокуратуры не прошло. «За» проголосовали депутаты Артур Зиганшин (фракция мэрии) и Илья Бондарев (фракция УГМК, вице-спикер думы), депутаты Тимофей Жуков и Антон Швалев из фракции владельца «Мотива» Виталия Кочеткова воздержались. Чиновники не смогли привести Жукову статистику, какое количество предпринимателей работают в «серой» зоне (Чаплыгин объяснил, что у администрации просто нет инструментария), а Швалева возмутило, что комиссии толком не дали ознакомиться с документами. По данным агентства, прокуратура намерена добиваться, чтобы вопрос в обход комиссии дума 21 мая все же рассмотрела. А если этого не произойдет, обратится в суд.