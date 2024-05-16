16 мая 2024

Энергетики закроют улицу в центре Екатеринбурга

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Движение восстановят утром 3 июня Фото:

В Екатеринбурге с 31 мая до 3 июня закроют движение по улице Сакко и Ванцетти. На участке энергетики начнут ремонт нарушенных элементов благоустройства, рассказали в пресс-службе мэрии.

«АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ ограничит движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, с 22:00 31 мая до 06:00 3 июня. Это необходимо для выполнения работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства», — пояснили в администрации.

Энергетики призвали жителей заранее строить маршрут. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили специалисты.

Центральную улицу возле штаб-квартиры РМК на полгода сделают двусторонней. Это снизит трафик на время капремонта улицы Гоголя, который начнется с 18 мая.

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В Екатеринбурге с 31 мая до 3 июня закроют движение по улице Сакко и Ванцетти. На участке энергетики начнут ремонт нарушенных элементов благоустройства, рассказали в пресс-службе мэрии. «АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ ограничит движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, с 22:00 31 мая до 06:00 3 июня. Это необходимо для выполнения работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства», — пояснили в администрации. Энергетики призвали жителей заранее строить маршрут. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили специалисты. Центральную улицу возле штаб-квартиры РМК на полгода сделают двусторонней. Это снизит трафик на время капремонта улицы Гоголя, который начнется с 18 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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