Энергетики закроют улицу в центре Екатеринбурга

17 мая 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Движение восстановят утром 3 июня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге с 31 мая до 3 июня закроют движение по улице Сакко и Ванцетти. На участке энергетики начнут ремонт нарушенных элементов благоустройства, рассказали в пресс-службе мэрии. «АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ ограничит движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, с 22:00 31 мая до 06:00 3 июня. Это необходимо для выполнения работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства», — пояснили в администрации. Энергетики призвали жителей заранее строить маршрут. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили специалисты. Центральную улицу возле штаб-квартиры РМК на полгода сделают двусторонней. Это снизит трафик на время капремонта улицы Гоголя, который начнется с 18 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 31 мая до 3 июня закроют движение по улице Сакко и Ванцетти. На участке энергетики начнут ремонт нарушенных элементов благоустройства, рассказали в пресс-службе мэрии. «АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ ограничит движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, с 22:00 31 мая до 06:00 3 июня. Это необходимо для выполнения работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства», — пояснили в администрации. Энергетики призвали жителей заранее строить маршрут. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили специалисты. Центральную улицу возле штаб-квартиры РМК на полгода сделают двусторонней. Это снизит трафик на время капремонта улицы Гоголя, который начнется с 18 мая.