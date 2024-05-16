Энергетики закроют улицу в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 31 мая до 3 июня закроют движение по улице Сакко и Ванцетти. На участке энергетики начнут ремонт нарушенных элементов благоустройства, рассказали в пресс-службе мэрии.
«АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ ограничит движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, с 22:00 31 мая до 06:00 3 июня. Это необходимо для выполнения работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства», — пояснили в администрации.
Энергетики призвали жителей заранее строить маршрут. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили специалисты.
Центральную улицу возле штаб-квартиры РМК на полгода сделают двусторонней. Это снизит трафик на время капремонта улицы Гоголя, который начнется с 18 мая.
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