В Челябинской области задержатся заморозки

В Челябинской области ночью 18 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. О неблагоприятной погоде URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре.
«Ночью 18 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы ожидается температура до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Ночью в отдельных районах прогнозируют и дожди. Температура воздуха днем при этом составит от 13 до 18 градусов тепла.
Заморозки пришли в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. Кроме того, порывы ветра днем 17 мая в отдельных районах достигнут 12 метров в секунду.
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