16 мая 2024

В Челябинской области задержатся заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки до минус двух градусов ожидаются ночью на 18 мая
Заморозки до минус двух градусов ожидаются ночью на 18 мая Фото:

В Челябинской области ночью 18 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. О неблагоприятной погоде URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре.

«Ночью 18 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы ожидается температура до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Ночью в отдельных районах прогнозируют и дожди. Температура воздуха днем при этом составит от 13 до 18 градусов тепла.

Заморозки пришли в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. Кроме того, порывы ветра днем 17 мая в отдельных районах достигнут 12 метров в секунду.

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В Челябинской области ночью 18 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. О неблагоприятной погоде URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре. «Ночью 18 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы ожидается температура до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Ночью в отдельных районах прогнозируют и дожди. Температура воздуха днем при этом составит от 13 до 18 градусов тепла. Заморозки пришли в Челябинскую область в ночь с 16 на 17 мая. Кроме того, порывы ветра днем 17 мая в отдельных районах достигнут 12 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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