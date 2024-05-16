В Екатеринбурге ищут 12-летнего Ислама Рахматуллаева, который утром 15 мая ушел в школу и не вернулся. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы. На момент пропажи был одет в спортивные коричневые штаны, футболку в бело-синюю полосу, синею куртку. С собой взял темно-синий рюкзак с учебниками и тетрадями», — следует из сообщения.
Поисками школьника занимается отдел полиции № 6 Октябрьского района. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 356-42-06 или 102.
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