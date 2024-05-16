16 мая 2024

В Екатеринбурге третьи сутки не могут найти 12-летнего школьника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, учеба, школьная форма, мальчик, образование, школьник с рюкзаком
Силовики ведут поиски пропавшего мальчика Фото:

В Екатеринбурге ищут 12-летнего Ислама Рахматуллаева, который утром 15 мая ушел в школу и не вернулся. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы. На момент пропажи был одет в спортивные коричневые штаны, футболку в бело-синюю полосу, синею куртку. С собой взял темно-синий рюкзак с учебниками и тетрадями», — следует из сообщения.

Поисками школьника занимается отдел полиции № 6 Октябрьского района. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 356-42-06 или 102.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ищут 12-летнего Ислама Рахматуллаева, который утром 15 мая ушел в школу и не вернулся. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы. На момент пропажи был одет в спортивные коричневые штаны, футболку в бело-синюю полосу, синею куртку. С собой взял темно-синий рюкзак с учебниками и тетрадями», — следует из сообщения. Поисками школьника занимается отдел полиции № 6 Октябрьского района. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 356-42-06 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...