16 мая 2024

В Челябинске изменят движение автобусов на время полумарафона. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской пассажирский транспорт. Челябинск, автобус, пассажирский транспорт, городской автобус
На время полумарафона в Челябинске девять автобусов изменят свои маршруты Фото:

В Челябинске 19 мая с 8:00 до 16:00 изменят движение автобусов из-за проведения полумарафона «Забег.РФ». О временных маршрутах URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«На время проведения полумарафона „Забег.РФ“ в Челябинске будет перекрыто движение по четырем улицам. Изменятся маршруты девяти автобусов», — сообщили URA.RU в мэрии.

Отменили отправление автобуса №60 в 9:00, 10:15, 11:15, 15:10 и 16:15. В числе измененных маршрутов:

  • №8. Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Мамина;
  • №9. ЧТЗ — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;
  • Обратное направление №9. Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Родионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Комсомольский проспект — ЧТЗ;
  • №23. 47-й микрорайон — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Энтузиастов — Худякова — Доватора — Воровского — Блюхера — ТК Кольцо;
  • №31. ЧМК — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Чичерина — ЧМК;
  • №40. Поселок АМЗ — Комсомольский проспект — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев (разворот перед Университетской Набережной);
  • №51. Поселок Сосновка — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина;
  • Обратное направление №51. Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — поселок Сосновка;
  • №60с. Сад «Надежда» — Профессора Благих — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Лесопарковая — Худякова — Плотина — Лыжных Батальонов — «Сад Вишневый»;
  • 128. Автовокзал — Братьев Кашириных — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;
  • Обратное направление №128. Петра Столыпина — Татищева — проспект Родионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Братьев Кашириных — Автовокзал;
  • №158к. Микрорайон «Белый хутор» — Академика Макеева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 19 мая с 8:00 до 16:00 изменят движение автобусов из-за проведения полумарафона «Забег.РФ». О временных маршрутах URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «На время проведения полумарафона „Забег.РФ“ в Челябинске будет перекрыто движение по четырем улицам. Изменятся маршруты девяти автобусов», — сообщили URA.RU в мэрии. Отменили отправление автобуса №60 в 9:00, 10:15, 11:15, 15:10 и 16:15. В числе измененных маршрутов:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...