Общество Транспорт В Челябинске изменят движение автобусов на время полумарафона. Список 17 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + На время полумарафона в Челябинске девять автобусов изменят свои маршруты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 19 мая с 8:00 до 16:00 изменят движение автобусов из-за проведения полумарафона «Забег.РФ». О временных маршрутах URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «На время проведения полумарафона „Забег.РФ“ в Челябинске будет перекрыто движение по четырем улицам. Изменятся маршруты девяти автобусов», — сообщили URA.RU в мэрии. Отменили отправление автобуса №60 в 9:00, 10:15, 11:15, 15:10 и 16:15. В числе измененных маршрутов: №8. Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Мамина;

№9. ЧТЗ — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

Обратное направление №9. Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Родионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Комсомольский проспект — ЧТЗ;

№23. 47-й микрорайон — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Энтузиастов — Худякова — Доватора — Воровского — Блюхера — ТК Кольцо;

№31. ЧМК — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Чичерина — ЧМК;

№40. Поселок АМЗ — Комсомольский проспект — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев (разворот перед Университетской Набережной);

№51. Поселок Сосновка — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина;

Обратное направление №51. Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — поселок Сосновка;

№60с. Сад «Надежда» — Профессора Благих — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Лесопарковая — Худякова — Плотина — Лыжных Батальонов — «Сад Вишневый»;

128. Автовокзал — Братьев Кашириных — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

Обратное направление №128. Петра Столыпина — Татищева — проспект Родионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Братьев Кашириных — Автовокзал;

№158к. Микрорайон «Белый хутор» — Академика Макеева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 19 мая с 8:00 до 16:00 изменят движение автобусов из-за проведения полумарафона «Забег.РФ». О временных маршрутах URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «На время проведения полумарафона „Забег.РФ“ в Челябинске будет перекрыто движение по четырем улицам. Изменятся маршруты девяти автобусов», — сообщили URA.RU в мэрии. Отменили отправление автобуса №60 в 9:00, 10:15, 11:15, 15:10 и 16:15. В числе измененных маршрутов: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям