На время полумарафона в Челябинске девять автобусов изменят свои маршруты
В Челябинске 19 мая с 8:00 до 16:00 изменят движение автобусов из-за проведения полумарафона «Забег.РФ». О временных маршрутах URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«На время проведения полумарафона „Забег.РФ“ в Челябинске будет перекрыто движение по четырем улицам. Изменятся маршруты девяти автобусов», — сообщили URA.RU в мэрии.
Отменили отправление автобуса №60 в 9:00, 10:15, 11:15, 15:10 и 16:15. В числе измененных маршрутов:
- №8. Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Мамина;
- №9. ЧТЗ — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;
- Обратное направление №9. Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Родионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Комсомольский проспект — ЧТЗ;
- №23. 47-й микрорайон — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Энтузиастов — Худякова — Доватора — Воровского — Блюхера — ТК Кольцо;
- №31. ЧМК — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Чичерина — ЧМК;
- №40. Поселок АМЗ — Комсомольский проспект — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев (разворот перед Университетской Набережной);
- №51. Поселок Сосновка — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина;
- Обратное направление №51. Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — поселок Сосновка;
- №60с. Сад «Надежда» — Профессора Благих — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Лесопарковая — Худякова — Плотина — Лыжных Батальонов — «Сад Вишневый»;
- 128. Автовокзал — Братьев Кашириных — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;
- Обратное направление №128. Петра Столыпина — Татищева — проспект Родионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Братьев Кашириных — Автовокзал;
- №158к. Микрорайон «Белый хутор» — Академика Макеева.
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