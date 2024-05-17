Венгрия запретила Европе признавать мирный план Зеленского по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии. stock,  stock, Сийярто Петер
Петер Сийярто назвал резолюцию Совета Европы по Украине неприемлемой Фото:

Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по Украине из-за ее одностороннего характера. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто выразил свое несогласие с документом, который признавал мирный план украинского лидера Владимира Зеленского единственно возможным вариантом урегулирования.

«Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», — отметил Сийярто в своем обращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской).

Сийярто подчеркнул, что предложение Венгрии о включении в резолюцию иных мирных инициатив было отвергнуто большинством. В результате венгерский министр использовал право вето. «Так что решения Совета не было», — заключил Сийярто.

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Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по Украине из-за ее одностороннего характера. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто выразил свое несогласие с документом, который признавал мирный план украинского лидера Владимира Зеленского единственно возможным вариантом урегулирования. «Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», — отметил Сийярто в своем обращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской). Сийярто подчеркнул, что предложение Венгрии о включении в резолюцию иных мирных инициатив было отвергнуто большинством. В результате венгерский министр использовал право вето. «Так что решения Совета не было», — заключил Сийярто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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