Венгрия запретила Европе признавать мирный план Зеленского по Украине

Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по Украине из-за ее одностороннего характера. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто выразил свое несогласие с документом, который признавал мирный план украинского лидера Владимира Зеленского единственно возможным вариантом урегулирования.
«Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», — отметил Сийярто в своем обращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской).
Сийярто подчеркнул, что предложение Венгрии о включении в резолюцию иных мирных инициатив было отвергнуто большинством. В результате венгерский министр использовал право вето. «Так что решения Совета не было», — заключил Сийярто.
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