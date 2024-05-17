Троих пропавших без вести челябинцев нашли мертвыми

17 мая 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Поиски пропавших завершились, устанавливаются обстоятельства их смерти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области троих пропавших без вести жителей нашли мертвыми. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, один из них покончил с собой, с двумя другими мог произойти несчастный случай. «В Верхнем Уфалее пропавшего пару дней назад мужчину нашли мертвым. Он совершил суицид. Еще один труп пропавшей без вести женщины обнаружили в Первом озере в Тракторозаводском районе Челябинска. Предварительно, она утонула. Еще один труп без видимых следов насильственной смерти нашли в Пластовском районе», — рассказал источник. По данным URA.RU, все тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна будет определить причины смерти жителей. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области троих пропавших без вести жителей нашли мертвыми. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, один из них покончил с собой, с двумя другими мог произойти несчастный случай. «В Верхнем Уфалее пропавшего пару дней назад мужчину нашли мертвым. Он совершил суицид. Еще один труп пропавшей без вести женщины обнаружили в Первом озере в Тракторозаводском районе Челябинска. Предварительно, она утонула. Еще один труп без видимых следов насильственной смерти нашли в Пластовском районе», — рассказал источник. По данным URA.RU, все тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна будет определить причины смерти жителей. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.