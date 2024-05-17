Троих пропавших без вести челябинцев нашли мертвыми

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Поиски пропавших завершились, устанавливаются обстоятельства их смерти Фото:

В Челябинской области троих пропавших без вести жителей нашли мертвыми. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, один из них покончил с собой, с двумя другими мог произойти несчастный случай.

«В Верхнем Уфалее пропавшего пару дней назад мужчину нашли мертвым. Он совершил суицид. Еще один труп пропавшей без вести женщины обнаружили в Первом озере в Тракторозаводском районе Челябинска. Предварительно, она утонула. Еще один труп без видимых следов насильственной смерти нашли в Пластовском районе», — рассказал источник.

По данным URA.RU, все тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна будет определить причины смерти жителей.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинской области троих пропавших без вести жителей нашли мертвыми. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, один из них покончил с собой, с двумя другими мог произойти несчастный случай. «В Верхнем Уфалее пропавшего пару дней назад мужчину нашли мертвым. Он совершил суицид. Еще один труп пропавшей без вести женщины обнаружили в Первом озере в Тракторозаводском районе Челябинска. Предварительно, она утонула. Еще один труп без видимых следов насильственной смерти нашли в Пластовском районе», — рассказал источник. По данным URA.RU, все тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна будет определить причины смерти жителей. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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