Екатеринбуржцы массово скупают препараты от аллергии

С наступлением сезона цветения в Екатеринбурге более чем в два раза вырос спрос на препараты от аллергии, аналитикой c URA.RU поделился онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет». Эксперты проанализировали динамику продаж антигистаминных препаратов из аптек.
«Таблетки и кремы от аллергии Екатеринбуржцы стали покупать чаще в 2,5 раза по сравнению с первыми двумя неделями апреля. На 12% вырос спрос на мази от аллергии», - сказано в релизе. Антигистаминные препараты в Екатеринбурге в среднем стоят 244 рубля. Собрать аптечку от аллергии для взрослого стоит 342 рубля, а для детей - 316 рублей.
Врач аллерголог-иммунолог компании «СберЗдоровье» Александра Соболева напомнила свердловчанам о том, что «в аптечке всегда должны быть средства, которые рекомендовал врач, антигистаминные препараты, желательно второго поколения — побочные эффекты от них минимальны». Эксперт отметила что в период отсутствия пыльцы в воздухе, аллергикам может быть рекомендовано проведение иммунотерапии АСИТ (введение в организм того аллергена, который провоцирует болезнь, прим. ред.), метод облегчает симптомы и формирует иммунный ответ на аллерген.
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