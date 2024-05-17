Екатеринбуржцы массово скупают препараты от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первичные признаки аллергии: заложенность носа, зуд, чихание
Первичные признаки аллергии: заложенность носа, зуд, чихание Фото:

С наступлением сезона цветения в Екатеринбурге более чем в два раза вырос спрос на препараты от аллергии, аналитикой c URA.RU поделился онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет». Эксперты проанализировали динамику продаж антигистаминных препаратов из аптек.

«Таблетки и кремы от аллергии Екатеринбуржцы стали покупать чаще в 2,5 раза по сравнению с первыми двумя неделями апреля. На 12% вырос спрос на мази от аллергии», - сказано в релизе. Антигистаминные препараты в Екатеринбурге в среднем стоят 244 рубля. Собрать аптечку от аллергии для взрослого стоит 342 рубля, а для детей - 316 рублей.

Врач аллерголог-иммунолог компании «СберЗдоровье» Александра Соболева напомнила свердловчанам о том, что «в аптечке всегда должны быть средства, которые рекомендовал врач, антигистаминные препараты, желательно второго поколения — побочные эффекты от них минимальны». Эксперт отметила что в период отсутствия пыльцы в воздухе, аллергикам может быть рекомендовано проведение иммунотерапии АСИТ (введение в организм того аллергена, который провоцирует болезнь, прим. ред.), метод облегчает симптомы и формирует иммунный ответ на аллерген.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С наступлением сезона цветения в Екатеринбурге более чем в два раза вырос спрос на препараты от аллергии, аналитикой c URA.RU поделился онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет». Эксперты проанализировали динамику продаж антигистаминных препаратов из аптек. «Таблетки и кремы от аллергии Екатеринбуржцы стали покупать чаще в 2,5 раза по сравнению с первыми двумя неделями апреля. На 12% вырос спрос на мази от аллергии», - сказано в релизе. Антигистаминные препараты в Екатеринбурге в среднем стоят 244 рубля. Собрать аптечку от аллергии для взрослого стоит 342 рубля, а для детей - 316 рублей. Врач аллерголог-иммунолог компании «СберЗдоровье» Александра Соболева напомнила свердловчанам о том, что «в аптечке всегда должны быть средства, которые рекомендовал врач, антигистаминные препараты, желательно второго поколения — побочные эффекты от них минимальны». Эксперт отметила что в период отсутствия пыльцы в воздухе, аллергикам может быть рекомендовано проведение иммунотерапии АСИТ (введение в организм того аллергена, который провоцирует болезнь, прим. ред.), метод облегчает симптомы и формирует иммунный ответ на аллерген.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...