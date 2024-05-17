VK везет в Екатеринбург масштабный фестиваль блогеров-суперзвезд

В главном парке Екатеринбурга пройдет фестиваль «Блогеры России»

17 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

На прошлых фестивалях «Блогеры России» была Валя Карнавал Фото: Размик Закарян © URA.RU Главный парк Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского — 12 июня готовится встречать масштабный фестиваль «Блогеры России», который проводится при поддержке VK с 2018 года. Аналогичное мероприятие в День России пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, поделились организаторы с URA.RU. «В программе традиционно — концерты, тематические мастер-классы и автограф-сессии от самых известных блогеров. На площадках во всех городах откроются интерактивные фотозоны для селфи со звездами, пройдут яркие флешмобы и конкурсы», — рассказали представители фестиваля. Организаторы пока держат в тайне, кто будет хэдлайнерами мероприятия. Известно только, что в прошлые года в списке числились Ольга Бузова, Хабиб, Александра Лукьянова, Карина Кросс, Валя Карнавал и другие. Вход на мероприятие будет бесплатным, старт — 12 июня в 14:00. В прошлом году в Екатеринбурге устраивали свой фестиваль с блогерами — «Верный отличник». Тогда в ЦПКиО на сцену вышли певица Мари Краймбрери, артист Егор Шип, блогеры Валя Карнавал и Ида Галич. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный парк Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского — 12 июня готовится встречать масштабный фестиваль «Блогеры России», который проводится при поддержке VK с 2018 года. Аналогичное мероприятие в День России пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, поделились организаторы с URA.RU. «В программе традиционно — концерты, тематические мастер-классы и автограф-сессии от самых известных блогеров. На площадках во всех городах откроются интерактивные фотозоны для селфи со звездами, пройдут яркие флешмобы и конкурсы», — рассказали представители фестиваля. Организаторы пока держат в тайне, кто будет хэдлайнерами мероприятия. Известно только, что в прошлые года в списке числились Ольга Бузова, Хабиб, Александра Лукьянова, Карина Кросс, Валя Карнавал и другие. Вход на мероприятие будет бесплатным, старт — 12 июня в 14:00. В прошлом году в Екатеринбурге устраивали свой фестиваль с блогерами — «Верный отличник». Тогда в ЦПКиО на сцену вышли певица Мари Краймбрери, артист Егор Шип, блогеры Валя Карнавал и Ида Галич.