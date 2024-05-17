VK везет в Екатеринбург масштабный фестиваль блогеров-суперзвезд

В главном парке Екатеринбурга пройдет фестиваль «Блогеры России»
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Фестиваль "Верный Отличник". Екатеринбург, валя карнавал
На прошлых фестивалях «Блогеры России» была Валя Карнавал Фото:

Главный парк Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского — 12 июня готовится встречать масштабный фестиваль «Блогеры России», который проводится при поддержке VK с 2018 года. Аналогичное мероприятие в День России пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, поделились организаторы с URA.RU.

«В программе традиционно — концерты, тематические мастер-классы и автограф-сессии от самых известных блогеров. На площадках во всех городах откроются интерактивные фотозоны для селфи со звездами, пройдут яркие флешмобы и конкурсы», — рассказали представители фестиваля.

Организаторы пока держат в тайне, кто будет хэдлайнерами мероприятия. Известно только, что в прошлые года в списке числились Ольга Бузова, Хабиб, Александра Лукьянова, Карина Кросс, Валя Карнавал и другие. Вход на мероприятие будет бесплатным, старт — 12 июня в 14:00.

В прошлом году в Екатеринбурге устраивали свой фестиваль с блогерами — «Верный отличник». Тогда в ЦПКиО на сцену вышли певица Мари Краймбрери, артист Егор Шип, блогеры Валя Карнавал и Ида Галич.

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Главный парк Екатеринбурга — ЦПКиО имени Маяковского — 12 июня готовится встречать масштабный фестиваль «Блогеры России», который проводится при поддержке VK с 2018 года. Аналогичное мероприятие в День России пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, поделились организаторы с URA.RU. «В программе традиционно — концерты, тематические мастер-классы и автограф-сессии от самых известных блогеров. На площадках во всех городах откроются интерактивные фотозоны для селфи со звездами, пройдут яркие флешмобы и конкурсы», — рассказали представители фестиваля. Организаторы пока держат в тайне, кто будет хэдлайнерами мероприятия. Известно только, что в прошлые года в списке числились Ольга Бузова, Хабиб, Александра Лукьянова, Карина Кросс, Валя Карнавал и другие. Вход на мероприятие будет бесплатным, старт — 12 июня в 14:00. В прошлом году в Екатеринбурге устраивали свой фестиваль с блогерами — «Верный отличник». Тогда в ЦПКиО на сцену вышли певица Мари Краймбрери, артист Егор Шип, блогеры Валя Карнавал и Ида Галич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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