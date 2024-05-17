Челябинские налоговики судятся со «Свидетелями Иеговы в Австрии»*

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Налоговая инспекция требует уплаты пеней
Налоговая инспекция требует уплаты пеней Фото:

Межрайонная инспекция ФНС № 32 по Челябинской области подала в суд на религиозное объединение «Свидетели Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, взыскивают обязательные платежи и санкции.

«Заявление подано с соблюдением требований. Иск принять, возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда.

Спорная сумма незначительна и составляет 6,5 тысячи рублей. При этом размер претензий полностью складывается из начисленных пеней.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон судебного спора. Ответы к моменту публикации не поступили и будут опубликованы по мере получения.

*Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ. 

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Межрайонная инспекция ФНС № 32 по Челябинской области подала в суд на религиозное объединение «Свидетели Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, взыскивают обязательные платежи и санкции. «Заявление подано с соблюдением требований. Иск принять, возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда. Спорная сумма незначительна и составляет 6,5 тысячи рублей. При этом размер претензий полностью складывается из начисленных пеней. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон судебного спора. Ответы к моменту публикации не поступили и будут опубликованы по мере получения. *Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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