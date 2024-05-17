Челябинские налоговики судятся со «Свидетелями Иеговы в Австрии»*

Межрайонная инспекция ФНС № 32 по Челябинской области подала в суд на религиозное объединение «Свидетели Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, взыскивают обязательные платежи и санкции.
«Заявление подано с соблюдением требований. Иск принять, возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда.
Спорная сумма незначительна и составляет 6,5 тысячи рублей. При этом размер претензий полностью складывается из начисленных пеней.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон судебного спора. Ответы к моменту публикации не поступили и будут опубликованы по мере получения.
*Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.
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