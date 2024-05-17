Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, тянула деньги из отца ребенка

17 мая 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова находится в СИЗО с 30 июня 2023 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, просила деньги на одежду у его биологического отца. Худжановиддин Бобиев, отбывавший срок за грабеж, регулярно отправлял деньги на нужды ребенка. В ответ Наумова присылала фотографии вещей, якобы приобретенных для мальчика. Однако финансовая помощь была прекращена после того, как отец заметил на одной из фотографий ожог на руке сына. Об этом URA.RU рассказал родной отец мальчика. «Каждый раз, когда она говорила мне выслать деньги на одежду и обувь, я делал это без всяких возражений. Я был счастлив хоть как-то помогать сыну. В ответ Наумова отправляла мне фотографии Далера. Видел, что сын одет, обут и не голодает. И вроде все было нормально, пока в один день я не заметил ожог на руке сына. Я задал вопрос Наумовой, а она мне ничего не ответила. Когда я попросил показать сына по видео, она вообще прекратила все контакты со мной. Тогда я и забил тревогу. Но мне сказали, что Далер на контроле у соцслужбы. И у него все хорошо», — поделился Худжановиддин Бобиев. Реакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Вероники Наумовой. «В материалах дела пока нет доказательств, что Наумова получала денежные переводы на Далера», — отметила Елена Хворова. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, просила деньги на одежду у его биологического отца. Худжановиддин Бобиев, отбывавший срок за грабеж, регулярно отправлял деньги на нужды ребенка. В ответ Наумова присылала фотографии вещей, якобы приобретенных для мальчика. Однако финансовая помощь была прекращена после того, как отец заметил на одной из фотографий ожог на руке сына. Об этом URA.RU рассказал родной отец мальчика. «Каждый раз, когда она говорила мне выслать деньги на одежду и обувь, я делал это без всяких возражений. Я был счастлив хоть как-то помогать сыну. В ответ Наумова отправляла мне фотографии Далера. Видел, что сын одет, обут и не голодает. И вроде все было нормально, пока в один день я не заметил ожог на руке сына. Я задал вопрос Наумовой, а она мне ничего не ответила. Когда я попросил показать сына по видео, она вообще прекратила все контакты со мной. Тогда я и забил тревогу. Но мне сказали, что Далер на контроле у соцслужбы. И у него все хорошо», — поделился Худжановиддин Бобиев. Реакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Вероники Наумовой. «В материалах дела пока нет доказательств, что Наумова получала денежные переводы на Далера», — отметила Елена Хворова. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.