Россия и Китай подписали 10 документов: о чем они

Россия и Китай подписали 10 документов о сотрудничестве
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Россия и Китай подписали документы о сотрудничестве между странами
Россия и Китай подписали документы о сотрудничестве между странами Фото:

Во время визита президента РФ Владимира Путина, министров и членов правительства в Китай были подписаны десять документов о сотрудничестве между странами. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия-24".

«Было подписано еще десять документов о сотрудничестве между Россией и Китаем», – говорилось в трансляции. Документы были подписаны на уровне Минэкономразвития, Минприроды, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Среди подписанных соглашений – меморандум о медиасотрудничестве, соглашение об обмене информацией и странами, идейная концепция развития острова Большой Уссурийский, меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства, протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемым китайцам, меморандум экспертного форума стран БРИКС. Также соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек», меморандум о правительстве между Китайским комитетом по содействию международной торговле и общественной организацией «Деловая Россия».

Владимир Путин приехал в Китай 15 мая с государственным визитом. Там он начнет президентскую программу и посетить Харбин.

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Во время визита президента РФ Владимира Путина, министров и членов правительства в Китай были подписаны десять документов о сотрудничестве между странами. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия-24". «Было подписано еще десять документов о сотрудничестве между Россией и Китаем», – говорилось в трансляции. Документы были подписаны на уровне Минэкономразвития, Минприроды, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Среди подписанных соглашений – меморандум о медиасотрудничестве, соглашение об обмене информацией и странами, идейная концепция развития острова Большой Уссурийский, меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства, протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемым китайцам, меморандум экспертного форума стран БРИКС. Также соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек», меморандум о правительстве между Китайским комитетом по содействию международной торговле и общественной организацией «Деловая Россия». Владимир Путин приехал в Китай 15 мая с государственным визитом. Там он начнет президентскую программу и посетить Харбин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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