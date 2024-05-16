Россия и Китай подписали 10 документов: о чем они

Во время визита президента РФ Владимира Путина, министров и членов правительства в Китай были подписаны десять документов о сотрудничестве между странами. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия-24".
«Было подписано еще десять документов о сотрудничестве между Россией и Китаем», – говорилось в трансляции. Документы были подписаны на уровне Минэкономразвития, Минприроды, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Среди подписанных соглашений – меморандум о медиасотрудничестве, соглашение об обмене информацией и странами, идейная концепция развития острова Большой Уссурийский, меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства, протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемым китайцам, меморандум экспертного форума стран БРИКС. Также соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек», меморандум о правительстве между Китайским комитетом по содействию международной торговле и общественной организацией «Деловая Россия».
Владимир Путин приехал в Китай 15 мая с государственным визитом. Там он начнет президентскую программу и посетить Харбин.
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