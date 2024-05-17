Директора кунгурского «Водоканала» отправили под арест по делу о мошенничестве

Директор предприятия будет в СИЗО до 15 июля
Директора КГУП «Водоканал» Кунгура (Пермский край) Андрея Богомолова отправили под домашний арест на два месяца. По данным следствия, Богомолов вывел более двух миллионов рублей со счетов предприятия.
«Судья Кунгурского городского суда отправила Богомолова под домашний арест до 15 июля. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу», — сообщает Properm.
Богомолов обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, он вывел со счетов КГУП «Водоканал» более двух миллионов рублей. Обыски на предприятии проводились 15 мая, тогда же и был задержан его директор Богомолов.
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