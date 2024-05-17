В микрорайоне Тополя (Курган) две четырехэтажки оказались затоплены из-за разрушительного паводка. У дверей подвалов многоквартирников в середине апреля уже стояла вода. При этом в микрорайоне тогда еще можно было увидеть жителей, которые отказались от эвакуации. Сейчас люди рады, что им дали отопление и дом немного успел просохнуть. Редакция URA.RU показывает, как выглядят многоквартирные дома спустя ровно месяц.
Две многоэтажки по улице Мирная избавляются от последствий паводка. Для некоторых жителей многоквартирников катастрофа этого года — вторая. Здания были построены в 1994 году, как раз, когда Курганскую область накрыло одно из самых разрушительных наводнений. «Мы вот тогда первый раз увидели большую воду, она шла медленно и совсем по-другому. А в этот раз она шла совсем не по тому маршруту и с силой. Было гораздо страшнее», — делится с URA.RU жительница четырехэтажки Роза Захаровна.
Так только построенные многоэтажки выглядели в 1994 году
Рассказывают, что 17 апреля (ровно месяц назад) во время паводка начало топить подвал. Было принято решение отключить отопление в домах. Но жильцы, которые оставались в квартирах, были против, поэтому отправляли чиновникам жалобы. По большой воде двигались на лодках — по-другому попросту не получалось. Технику приходилась заряжать в здании, что было повыше. У жителей также были проблемы с канализацией. Кто-то говорил, что вода в кранах начала менять цвет, а горячее водоснабжение и вовсе пропало. Многие уезжали, но были те, кто остался. Роза Захаровна делится, что они также эвакуировались, но их соседка Татьяна оставалась у себя в квартире до самого конца ЧП. В другой четырехэтажке тоже были свои «герои».
После масштабного паводка, который накрыл микрорайон, остались последствия. Местами остаются лужи и грязь, а вокруг моста куча строительного мусора, досок и камней. Внутри многоквартирников №2 и №4 также остаются напоминания о ЧС: в подвале до сих пор, хоть и немного, но есть вода. Жители постепенно возвращаются к мирной жизни. Приводят дома и свои квартиры в порядок, восстанавливают архитектуру микрорайона. Сейчас жители переживают, что у них в доме отключат отопление, а подвал так и не успел просохнуть.
Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.
Возле моста в Тополях потоп оставил напоминание о себе
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В микрорайоне Тополя (Курган) две четырехэтажки оказались затоплены из-за разрушительного паводка. У дверей подвалов многоквартирников в середине апреля уже стояла вода. При этом в микрорайоне тогда еще можно было увидеть жителей, которые отказались от эвакуации. Сейчас люди рады, что им дали отопление и дом немного успел просохнуть. Редакция URA.RU показывает, как выглядят многоквартирные дома спустя ровно месяц. Две многоэтажки по улице Мирная избавляются от последствий паводка. Для некоторых жителей многоквартирников катастрофа этого года — вторая. Здания были построены в 1994 году, как раз, когда Курганскую область накрыло одно из самых разрушительных наводнений. «Мы вот тогда первый раз увидели большую воду, она шла медленно и совсем по-другому. А в этот раз она шла совсем не по тому маршруту и с силой. Было гораздо страшнее», — делится с URA.RU жительница четырехэтажки Роза Захаровна. Рассказывают, что 17 апреля (ровно месяц назад) во время паводка начало топить подвал. Было принято решение отключить отопление в домах. Но жильцы, которые оставались в квартирах, были против, поэтому отправляли чиновникам жалобы. По большой воде двигались на лодках — по-другому попросту не получалось. Технику приходилась заряжать в здании, что было повыше. У жителей также были проблемы с канализацией. Кто-то говорил, что вода в кранах начала менять цвет, а горячее водоснабжение и вовсе пропало. Многие уезжали, но были те, кто остался. Роза Захаровна делится, что они также эвакуировались, но их соседка Татьяна оставалась у себя в квартире до самого конца ЧП. В другой четырехэтажке тоже были свои «герои». После масштабного паводка, который накрыл микрорайон, остались последствия. Местами остаются лужи и грязь, а вокруг моста куча строительного мусора, досок и камней. Внутри многоквартирников №2 и №4 также остаются напоминания о ЧС: в подвале до сих пор, хоть и немного, но есть вода. Жители постепенно возвращаются к мирной жизни. Приводят дома и свои квартиры в порядок, восстанавливают архитектуру микрорайона. Сейчас жители переживают, что у них в доме отключат отопление, а подвал так и не успел просохнуть. Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.