«Было страшно»: как жители затопленной четырехэтажки в Кургане сушат дом. Фото, видео

Курганцы из затопленного многоквартирного дома боятся отключения отопления

17 мая 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Жители Тополей спустя месяц вспоминают страшное наводнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Тополя (Курган) две четырехэтажки оказались затоплены из-за разрушительного паводка. У дверей подвалов многоквартирников в середине апреля уже стояла вода. При этом в микрорайоне тогда еще можно было увидеть жителей, которые отказались от эвакуации. Сейчас люди рады, что им дали отопление и дом немного успел просохнуть. Редакция URA.RU показывает, как выглядят многоквартирные дома спустя ровно месяц. Две многоэтажки по улице Мирная избавляются от последствий паводка. Для некоторых жителей многоквартирников катастрофа этого года — вторая. Здания были построены в 1994 году, как раз, когда Курганскую область накрыло одно из самых разрушительных наводнений. «Мы вот тогда первый раз увидели большую воду, она шла медленно и совсем по-другому. А в этот раз она шла совсем не по тому маршруту и с силой. Было гораздо страшнее», — делится с URA.RU жительница четырехэтажки Роза Захаровна. Так только построенные многоэтажки выглядели в 1994 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рассказывают, что 17 апреля (ровно месяц назад) во время паводка начало топить подвал. Было принято решение отключить отопление в домах. Но жильцы, которые оставались в квартирах, были против, поэтому отправляли чиновникам жалобы. По большой воде двигались на лодках — по-другому попросту не получалось. Технику приходилась заряжать в здании, что было повыше. У жителей также были проблемы с канализацией. Кто-то говорил, что вода в кранах начала менять цвет, а горячее водоснабжение и вовсе пропало. Многие уезжали, но были те, кто остался. Роза Захаровна делится, что они также эвакуировались, но их соседка Татьяна оставалась у себя в квартире до самого конца ЧП. В другой четырехэтажке тоже были свои «герои». Вода стоит в подвале четырехэтажки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После масштабного паводка, который накрыл микрорайон, остались последствия. Местами остаются лужи и грязь, а вокруг моста куча строительного мусора, досок и камней. Внутри многоквартирников №2 и №4 также остаются напоминания о ЧС: в подвале до сих пор, хоть и немного, но есть вода. Жители постепенно возвращаются к мирной жизни. Приводят дома и свои квартиры в порядок, восстанавливают архитектуру микрорайона. Сейчас жители переживают, что у них в доме отключат отопление, а подвал так и не успел просохнуть. Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU. Возле моста в Тополях потоп оставил напоминание о себе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дорогах в Тополях стоит грязь после паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы вернулись в когда-то затопленный микрорайон Тополя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Тополя (Курган) две четырехэтажки оказались затоплены из-за разрушительного паводка. У дверей подвалов многоквартирников в середине апреля уже стояла вода. При этом в микрорайоне тогда еще можно было увидеть жителей, которые отказались от эвакуации. Сейчас люди рады, что им дали отопление и дом немного успел просохнуть. Редакция URA.RU показывает, как выглядят многоквартирные дома спустя ровно месяц. Две многоэтажки по улице Мирная избавляются от последствий паводка. Для некоторых жителей многоквартирников катастрофа этого года — вторая. Здания были построены в 1994 году, как раз, когда Курганскую область накрыло одно из самых разрушительных наводнений. «Мы вот тогда первый раз увидели большую воду, она шла медленно и совсем по-другому. А в этот раз она шла совсем не по тому маршруту и с силой. Было гораздо страшнее», — делится с URA.RU жительница четырехэтажки Роза Захаровна. Рассказывают, что 17 апреля (ровно месяц назад) во время паводка начало топить подвал. Было принято решение отключить отопление в домах. Но жильцы, которые оставались в квартирах, были против, поэтому отправляли чиновникам жалобы. По большой воде двигались на лодках — по-другому попросту не получалось. Технику приходилась заряжать в здании, что было повыше. У жителей также были проблемы с канализацией. Кто-то говорил, что вода в кранах начала менять цвет, а горячее водоснабжение и вовсе пропало. Многие уезжали, но были те, кто остался. Роза Захаровна делится, что они также эвакуировались, но их соседка Татьяна оставалась у себя в квартире до самого конца ЧП. В другой четырехэтажке тоже были свои «герои». После масштабного паводка, который накрыл микрорайон, остались последствия. Местами остаются лужи и грязь, а вокруг моста куча строительного мусора, досок и камней. Внутри многоквартирников №2 и №4 также остаются напоминания о ЧС: в подвале до сих пор, хоть и немного, но есть вода. Жители постепенно возвращаются к мирной жизни. Приводят дома и свои квартиры в порядок, восстанавливают архитектуру микрорайона. Сейчас жители переживают, что у них в доме отключат отопление, а подвал так и не успел просохнуть. Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.