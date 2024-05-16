Мигранты продают личные вещи, чтобы выжить в Тюмени

Мигранты торгуют собственными вещами на улицах Тюмени

17 мая 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

На улицах Тюмени появились стихийные рынки, на которых мигранты продают собственные вещи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мигранты из стран ближнего зарубежья устраивают на улицах Тюмени стихийные рынки. На которых, в том числе, продают свои личные вещи. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Мы видели один такой рынок на Салаирском тракте Тюмени. Несколько мужчин торговали там различной одеждой и мелкими предметами, которые могут пригодиться в быту. Я спросила у одного из продавцов, откуда они приехали и где взяли товар. На что он ответил, что в Тюмень они прибыли из Узбекистана, а вещи — личные. Продают, потому что нужны деньги на аренду жилья и еду», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин видел подобный рынок на Червишевском тракте Тюмени. «На одном из съездов Червишевского тракта несколько мужчин продавали б/у куртки, джинсы, обувь и мобильные телефону. Судя по акценту — мужчины были приезжие», — пояснил агентству один из горожан. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что мигранты начали перевозить членов своих семей в Тюменскую область. По данным источников агентства, это может быть связано с тем, что в регионе высокий уровень доходов и медицинского обслуживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигранты из стран ближнего зарубежья устраивают на улицах Тюмени стихийные рынки. На которых, в том числе, продают свои личные вещи. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Мы видели один такой рынок на Салаирском тракте Тюмени. Несколько мужчин торговали там различной одеждой и мелкими предметами, которые могут пригодиться в быту. Я спросила у одного из продавцов, откуда они приехали и где взяли товар. На что он ответил, что в Тюмень они прибыли из Узбекистана, а вещи — личные. Продают, потому что нужны деньги на аренду жилья и еду», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин видел подобный рынок на Червишевском тракте Тюмени. «На одном из съездов Червишевского тракта несколько мужчин продавали б/у куртки, джинсы, обувь и мобильные телефону. Судя по акценту — мужчины были приезжие», — пояснил агентству один из горожан. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что мигранты начали перевозить членов своих семей в Тюменскую область. По данным источников агентства, это может быть связано с тем, что в регионе высокий уровень доходов и медицинского обслуживания.