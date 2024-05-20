Аналитик Федяков спрогнозировал 30% рост цен на самые ходовые продукты

Самые ходовые и дешевые продукты в России подорожают в ближайшее время на 10-30%. Об этом заявил в разговоре с URA.RU генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков.
"В товары первой цены в меньшей степени закладываются маржинальные составляющие производителей, которыми можно частично демпфировать повышение себестоимости. Приходится транслировать полностью рост затрат в цену конечного продукта. Таким образом, все сырьевые товары, что на Западе называется Commodities, то есть те товары первой цены, которые составляют основную корзину бедных домохозяйств, в первую очередь дорожают. Официальная инфляция занижена. Реальная — выше. Рост цен на эти товары будет значительнее, чем официальная инфляция. По каждой группе продуктов отдельная ситуация, но можно смело ожидать роста цена в ближайшее время от 10 до 30% и выше", — сказал Иван Федяков.
Он назвал основные продукты питания, которые можно включить в список товаров первой необходимости.
- Хлеб или другие виды выпечки;
- Молоко или заменители молока;
- Яйца;
- Мясо (курица, говядина, свинина) или альтернативы мясу (например, тофу);
- Рыба;
- Свежие фрукты (например, яблоки, бананы, апельсины);
- Свежие овощи (например, картофель, морковь, зелень);
- Рис, макаронные изделия или другие виды круп;
- Масло или растительные масла;
- Сыр или другие молочные продукты;
- Консервированные продукты (например, фасоль, томаты, тушеное мясо);
- Соль, сахар и другие приправы.
Аналитик объяснил, с чем связано высокое инфляционное давление. "Это последствия ослабления рубля, которое в прошлом году составило почти 30%, острый дефицит на рынке труда, который наблюдается в широком спектре отраслей экономики. Также это следствие высочайших процентных ставок. Напомню, что 16% держат Центральный банк с начала 2024 года. Все это закладывается в стоимость товаров и, естественно, оказывает серьезнейшее влияние на рост цен", — отметил эксперт.
По его словам, в большей степени от растущей инфляции пострадают бедные слои населения. "К сожалению, в России среднего и богатого класса не так много. В целом мы видим, что почти 80% населения можно относить к эконом-классу, который очень чувствительно реагирует на повышение цен. Это те люди, у которых существенно больше половины расходов связаны с покупками продуктов питания, товаров первой ценовой группы", — подчеркнул Федяков.
Ранее директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константин Злобин рассказал URA.RU, что в мае в России могут на 20% вырасти цены на строительные материалы. Поднятие стоимости началось в марте с началом подготовки к весеннему сезону.
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