Девелопер Злобин: в России на 20% подорожают стройматериалы

13 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Стройматериалы продолжат ежеквартально дорожать из-за быстрого темпа строительства в РФ, отметил Константин Злобин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мае цены на строительные материалы в России могут вырасти до 20% в зависимости от сегмента. Одна из причин удорожания связана с повышенным спросом на фоне строительного сезона. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константин Злобин. «Начало тренда на рост цен большинства стройматериалов положил март с подготовкой к весеннему сезону. Следующей точкой стал май, когда большинство строителей, которые не запаслись необходимыми товарами заранее, будут скупать их оптом. По мнению специалистов, представителей крупных сетей ретейлеров и девелоперов, стоит ожидать общей прибавки стоимости на строительные материалы в диапазоне 15-20%, в зависимости от сегмента. Традиционным уже для отечественного рынка можно назвать подорожание металла — оно прогнозируется в среднем на 20%», — сообщил Константин Злобин. Риелтор Барсуков: строительство частных домов в РФ обгоняет многоквартирные Также эксперт рассказал, какие факторы могут влиять на удорожание стройматериалов. «Рынок строительных материалов очень разнообразный. Есть позиции, которые необходимы совершенно всем его участникам, а есть специализированные. Тем не менее стоимость материалов может меняться в зависимости от различных факторов: роста ключевой ставки, курса валют, принятия новых законов и даже сезонности. Традиционно осенью и зимой цены на многие товары ниже, потому что сезон строительства заканчивается, а производителям и магазинам надо распродать продукцию. В 2023 году многоквартирные проекты и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) демонтировали рост. В сегменте ИЖС по стране ввели 58 миллионов квадратных метров. Чем больше растет строительство, тем выше и спрос на стройматериалы. В 2024 году темпы строительства не будут уступать предыдущему году, поэтому от квартала к кварталу мы продолжим наблюдать рост ценника», — отметил Злобин. По словам собеседника, на рынке стройматериалов серьезно сказался уход из России иностранных производителей и поставщиков. «Частично возникшую „пустоту“ стараются заполнить отечественные компании, которые переориентировались на импортозамещение, и не всегда стоимость их продукции сопоставима с зарубежными товарами. Некоторым сегментам также предстоит потратить значительное время на выстраивание новых логистических связей, в частности, с восточными производителями. Многие производители в качестве конкурентного преимущества сделали ставку на инновации, выводят на рынок более современные материалы, обычно сопоставимые по цене с аналогами или даже дешевле», — поделился эксперт инвестиционно-девелоперского холдинга.



Ранее агентство сообщало, что за последние несколько лет в России вводят в эксплуатацию больше частных домов, чем многоквартирных. Одним из факторов, повлиявших на это, стала дачная амнистия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае цены на строительные материалы в России могут вырасти до 20% в зависимости от сегмента. Одна из причин удорожания связана с повышенным спросом на фоне строительного сезона. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константин Злобин. «Начало тренда на рост цен большинства стройматериалов положил март с подготовкой к весеннему сезону. Следующей точкой стал май, когда большинство строителей, которые не запаслись необходимыми товарами заранее, будут скупать их оптом. По мнению специалистов, представителей крупных сетей ретейлеров и девелоперов, стоит ожидать общей прибавки стоимости на строительные материалы в диапазоне 15-20%, в зависимости от сегмента. Традиционным уже для отечественного рынка можно назвать подорожание металла — оно прогнозируется в среднем на 20%», — сообщил Константин Злобин. Также эксперт рассказал, какие факторы могут влиять на удорожание стройматериалов. «Рынок строительных материалов очень разнообразный. Есть позиции, которые необходимы совершенно всем его участникам, а есть специализированные. Тем не менее стоимость материалов может меняться в зависимости от различных факторов: роста ключевой ставки, курса валют, принятия новых законов и даже сезонности. Традиционно осенью и зимой цены на многие товары ниже, потому что сезон строительства заканчивается, а производителям и магазинам надо распродать продукцию. В 2023 году многоквартирные проекты и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) демонтировали рост. В сегменте ИЖС по стране ввели 58 миллионов квадратных метров. Чем больше растет строительство, тем выше и спрос на стройматериалы. В 2024 году темпы строительства не будут уступать предыдущему году, поэтому от квартала к кварталу мы продолжим наблюдать рост ценника», — отметил Злобин. По словам собеседника, на рынке стройматериалов серьезно сказался уход из России иностранных производителей и поставщиков. «Частично возникшую „пустоту“ стараются заполнить отечественные компании, которые переориентировались на импортозамещение, и не всегда стоимость их продукции сопоставима с зарубежными товарами. Некоторым сегментам также предстоит потратить значительное время на выстраивание новых логистических связей, в частности, с восточными производителями. Многие производители в качестве конкурентного преимущества сделали ставку на инновации, выводят на рынок более современные материалы, обычно сопоставимые по цене с аналогами или даже дешевле», — поделился эксперт инвестиционно-девелоперского холдинга. Ранее агентство сообщало, что за последние несколько лет в России вводят в эксплуатацию больше частных домов, чем многоквартирных. Одним из факторов, повлиявших на это, стала дачная амнистия.