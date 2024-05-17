В Минеральных водах разгорелся крупный пожар рядом с аэропортом

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Пожар начался в кафе, которое находится между терминалами аэропорта
Пожар начался в кафе, которое находится между терминалами аэропорта Фото:

В городе Минеральные воды Ставропольского края загорелось здание, рядом с аэропортом. Об этом сообщает Shot.

"Источник возгорания находится в кафе, расположенном в отдельном здании между терминалами прилёта и вылета" - передают авторы канала. Отмечается, что огонь распространяется.

URA.RU подало запрос в главное управление МЧС по Ставропольскому краю. Ответ ожидается. 

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В городе Минеральные воды Ставропольского края загорелось здание, рядом с аэропортом. Об этом сообщает Shot. "Источник возгорания находится в кафе, расположенном в отдельном здании между терминалами прилёта и вылета" - передают авторы канала. Отмечается, что огонь распространяется. URA.RU подало запрос в главное управление МЧС по Ставропольскому краю. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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