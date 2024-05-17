В Минеральных водах разгорелся крупный пожар рядом с аэропортом

Пожар начался в кафе, которое находится между терминалами аэропорта
В городе Минеральные воды Ставропольского края загорелось здание, рядом с аэропортом. Об этом сообщает Shot.
"Источник возгорания находится в кафе, расположенном в отдельном здании между терминалами прилёта и вылета" - передают авторы канала. Отмечается, что огонь распространяется.
URA.RU подало запрос в главное управление МЧС по Ставропольскому краю. Ответ ожидается.
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