В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции

В Тульской области задержали 15 человек за укрытие мигрантов
В Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них - должностные лица управления УМВД по миграции.
"Задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", - сообщает "Тульская пресса". Отмечается, что в связи с незаконной деятельностью на территории региона незаконно были размещены до 700 мигрантов. В пресс-службе по УМВД подчеркнули, что все причастные понесут заслуженное наказание.
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