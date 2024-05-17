В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тульской области задержали 15 человек за укрытие мигрантов
В Тульской области задержали 15 человек за укрытие мигрантов Фото:

В Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них - должностные лица управления УМВД по миграции.

"Задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", - сообщает "Тульская пресса". Отмечается, что в связи с незаконной деятельностью на территории региона незаконно были размещены до 700 мигрантов. В пресс-службе по УМВД подчеркнули, что все причастные понесут заслуженное наказание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них - должностные лица управления УМВД по миграции. "Задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", - сообщает "Тульская пресса". Отмечается, что в связи с незаконной деятельностью на территории региона незаконно были размещены до 700 мигрантов. В пресс-службе по УМВД подчеркнули, что все причастные понесут заслуженное наказание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...