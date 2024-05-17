Пожар рядом с аэропортом в Минеральных водах локализован

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В пресс-службе аэропорта сообщили о локализации пожара
В пресс-службе аэропорта сообщили о локализации пожара Фото:

В Минеральных водах пожар, возникший 17 мая в здании рядом с аэропортом, был локализован. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

«Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Ранее в СМИ сообщили, что возгорание произошло в кафе, которое расположено в здании недалеко от аэропорта. Корреспондент URA.RU направлял запрос в местное управление МЧС, однако ответ от ведомства прийти не успел.

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В Минеральных водах пожар, возникший 17 мая в здании рядом с аэропортом, был локализован. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала. «Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Ранее в СМИ сообщили, что возгорание произошло в кафе, которое расположено в здании недалеко от аэропорта. Корреспондент URA.RU направлял запрос в местное управление МЧС, однако ответ от ведомства прийти не успел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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