Пожар рядом с аэропортом в Минеральных водах локализован

В пресс-службе аэропорта сообщили о локализации пожара
В Минеральных водах пожар, возникший 17 мая в здании рядом с аэропортом, был локализован. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.
«Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Ранее в СМИ сообщили, что возгорание произошло в кафе, которое расположено в здании недалеко от аэропорта. Корреспондент URA.RU направлял запрос в местное управление МЧС, однако ответ от ведомства прийти не успел.
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