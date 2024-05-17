В деле о падении автобуса в Мойку выяснились неожиданные обстоятельства

Тормоза автобуса, который упал вместе с пассажирами с моста Санкт-Петербурга в реку Мойку, оказались исправными. До этого одной из основных версий случившегося называлась техническая неисправность. Об этом сообщает telegram-канал 112.
"Тормоза автобуса, упавшего в Мойку с Поцелуева моста в Питере, оказались исправны",- передают авторы канала. Ранее водитель автобуса Рахматшох Курбонов, который и спровоцировал трагедию, заявлял, что к падению транспорта привел отказ тормозов.
ЧП в Санкт-Петербурге произошло 10 мая. В салоне на момент происшествия находилось около 20 человек. Несколько из них — погибли. Водитель транспорта в настоящий момент находится под стражей.
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