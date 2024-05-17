Сбежавшая из РФ от семьи чеченка заявила, что боится чиновников

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Лия Заурбекова попросила не искать ее после отъезда из РФ
Лия Заурбекова попросила не искать ее после отъезда из РФ Фото:

Уроженка Чеченской республики Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи, а позже покинувшая Россию, заявила, что обеспокоена заявлениями чеченских чиновников. Сейчас девушка просит не искать ее.

«Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — заявила Лия Заурбекова в видеообращении. Ее слова передает правозащитный центр «Марем» в своем telegram-канале.

После побега от родных девушка оказалась в полицейском отделении, которое окружили ее родственники. Спустя время адвокат Наталия Тихонова сообщила, что Заурбекова покинула Россию, не став больше раскрывать каких-либо деталей. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.

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Уроженка Чеченской республики Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи, а позже покинувшая Россию, заявила, что обеспокоена заявлениями чеченских чиновников. Сейчас девушка просит не искать ее. «Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — заявила Лия Заурбекова в видеообращении. Ее слова передает правозащитный центр «Марем» в своем telegram-канале. После побега от родных девушка оказалась в полицейском отделении, которое окружили ее родственники. Спустя время адвокат Наталия Тихонова сообщила, что Заурбекова покинула Россию, не став больше раскрывать каких-либо деталей. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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