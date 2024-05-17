Сбежавшая из РФ от семьи чеченка заявила, что боится чиновников

Уроженка Чеченской республики Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи, а позже покинувшая Россию, заявила, что обеспокоена заявлениями чеченских чиновников. Сейчас девушка просит не искать ее.
«Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — заявила Лия Заурбекова в видеообращении. Ее слова передает правозащитный центр «Марем» в своем telegram-канале.
После побега от родных девушка оказалась в полицейском отделении, которое окружили ее родственники. Спустя время адвокат Наталия Тихонова сообщила, что Заурбекова покинула Россию, не став больше раскрывать каких-либо деталей. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
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