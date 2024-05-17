Курганец сломал стену магазина, чтобы украсть алкоголь и продукты. Фото

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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, сахар, пустые полки, дефицит, тц, магазин, дефицит товара
Житель Шумихи сломал стену магазина, чтобы украсть алкоголь и продукты (архивное фото) Фото:

Житель города Шумихи Курганской области сломал стену магазина, чтобы украсть продукты и алкоголь. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«43-летний неоднократно судимый местный житель за имущественные преступления, путем повреждения стены проник в помещение магазина, где попытался совершить хищение продуктов питания и спиртосодержащих напитков на общую сумму около 3,5 тысяч рублей, но довести свой преступный умысел фигурант не смог», — указано в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Его обвинили в покушении на кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские арестовали мужчину.

Полицейским сообщили о проломе в стене магазина
Полицейским сообщили о проломе в стене магазина
Фото:

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Житель города Шумихи Курганской области сломал стену магазина, чтобы украсть продукты и алкоголь. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «43-летний неоднократно судимый местный житель за имущественные преступления, путем повреждения стены проник в помещение магазина, где попытался совершить хищение продуктов питания и спиртосодержащих напитков на общую сумму около 3,5 тысяч рублей, но довести свой преступный умысел фигурант не смог», — указано в сообщении. Мужчину задержали сотрудники полиции. Его обвинили в покушении на кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские арестовали мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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