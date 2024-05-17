Курганец сломал стену магазина, чтобы украсть алкоголь и продукты. Фото

17 мая 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Житель Шумихи сломал стену магазина, чтобы украсть алкоголь и продукты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Шумихи Курганской области сломал стену магазина, чтобы украсть продукты и алкоголь. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «43-летний неоднократно судимый местный житель за имущественные преступления, путем повреждения стены проник в помещение магазина, где попытался совершить хищение продуктов питания и спиртосодержащих напитков на общую сумму около 3,5 тысяч рублей, но довести свой преступный умысел фигурант не смог», — указано в сообщении. Мужчину задержали сотрудники полиции. Его обвинили в покушении на кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские арестовали мужчину. Полицейским сообщили о проломе в стене магазина Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель города Шумихи Курганской области сломал стену магазина, чтобы украсть продукты и алкоголь. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «43-летний неоднократно судимый местный житель за имущественные преступления, путем повреждения стены проник в помещение магазина, где попытался совершить хищение продуктов питания и спиртосодержащих напитков на общую сумму около 3,5 тысяч рублей, но довести свой преступный умысел фигурант не смог», — указано в сообщении. Мужчину задержали сотрудники полиции. Его обвинили в покушении на кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские арестовали мужчину.