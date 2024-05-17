Житель города Шумихи Курганской области сломал стену магазина, чтобы украсть продукты и алкоголь. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.
«43-летний неоднократно судимый местный житель за имущественные преступления, путем повреждения стены проник в помещение магазина, где попытался совершить хищение продуктов питания и спиртосодержащих напитков на общую сумму около 3,5 тысяч рублей, но довести свой преступный умысел фигурант не смог», — указано в сообщении.
Мужчину задержали сотрудники полиции. Его обвинили в покушении на кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские арестовали мужчину.
Полицейским сообщили о проломе в стене магазина
Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области
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Житель города Шумихи Курганской области сломал стену магазина, чтобы украсть продукты и алкоголь. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «43-летний неоднократно судимый местный житель за имущественные преступления, путем повреждения стены проник в помещение магазина, где попытался совершить хищение продуктов питания и спиртосодержащих напитков на общую сумму около 3,5 тысяч рублей, но довести свой преступный умысел фигурант не смог», — указано в сообщении. Мужчину задержали сотрудники полиции. Его обвинили в покушении на кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские арестовали мужчину.