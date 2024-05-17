Штрафы в транспорте Екатеринбурга и области взлетят в 25 раз

17 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Оформлять штраф безбилетникам будет новая структура Фото: Алексей Андронов © URA.RU Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировала, внесла в заксобрание законопроект о 25-кратном увеличении штрафов для безбилетников в общественном транспорте. Документ, размещенный на сайте парламента, затронет и другие свердловские муниципалитеты. Ограничения будут действовать в автобусах (в том числе пригородных), трамваях (в том числе межмуниципальном Екатеринбург — Верхняя Пышма) и троллейбусах, а также в электричках. Если сейчас безбилетный проезд, провоз ручной клади и багажа сверх установленных норм и провоз запрещенных к перевозке предметов, вещей и животных караются штрафом в размере 100 рублей, то после принятия документа и подписания его губернатором Евгением Куйвашевым наказание будет составлять 2500 рублей. Также из законопроекта следует, что в Екатеринбурге оформлять протоколы будут сотрудники новой структуры — «Центр по управлению пассажирскими перевозками». Ее как раз сейчас создают. О планах начать жестче штрафовать нарушителей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 5 марта — на пресс-конференции, посвященной большой транспортной реформе, которую начал его новый профильный зам Рустам Галямов (прежде отвечал только за стройки). «Неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснял глава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировала, внесла в заксобрание законопроект о 25-кратном увеличении штрафов для безбилетников в общественном транспорте. Документ, размещенный на сайте парламента, затронет и другие свердловские муниципалитеты. Ограничения будут действовать в автобусах (в том числе пригородных), трамваях (в том числе межмуниципальном Екатеринбург — Верхняя Пышма) и троллейбусах, а также в электричках. Если сейчас безбилетный проезд, провоз ручной клади и багажа сверх установленных норм и провоз запрещенных к перевозке предметов, вещей и животных караются штрафом в размере 100 рублей, то после принятия документа и подписания его губернатором Евгением Куйвашевым наказание будет составлять 2500 рублей. Также из законопроекта следует, что в Екатеринбурге оформлять протоколы будут сотрудники новой структуры — «Центр по управлению пассажирскими перевозками». Ее как раз сейчас создают. О планах начать жестче штрафовать нарушителей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 5 марта — на пресс-конференции, посвященной большой транспортной реформе, которую начал его новый профильный зам Рустам Галямов (прежде отвечал только за стройки). «Неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснял глава.