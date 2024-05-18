Уральского экс-силовика, рассказавшего о трех трупах в могиле, отказались отправлять на лечение

Экс-участкового Золотко, раскрывшего тайну могилы с трупами, признали вменяемым

Юрий Золотко находится на свободе Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшего участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, который стал фигурантом уголовного дела за превышение должностных полномочий после того, как рассказал о могиле с тремя трупами, отказались отправлять на принудительное лечение, признав его вменяемым. К такому заключению пришли эксперты, проведя психиатрическую экспертизу экс-силовика. Документы имеются в распоряжении URA.RU.

О том, чтобы отправить Золотко в медучреждение для прохождения исследования, в январе просило в суде следствие. Медики установили, что обвиняемый может «осознавать фактический характер и опасность своих действий» и в «применении принудительных мер медицинского характера по психическому состоянию не нуждается». Золотко может правильно воспринимать обстоятельства и давать показания по делу в ходе следственных действий и в судебных процессах.

Золотко попал под суд после того, как публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве трех трупов в могиле. Следователи, проведя проверку в ОВД, подтверждений словам бывшего участкового не нашли. После этого Золотко стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в избиении четверых человек (всех их ранее он задерживал, когда был при исполнении). СК пытался отправить Золотко в СИЗО, но суд сначала избрал ему домашний арест, а после назначил запрет определенных действий. Судебные разбирательства идут до сих пор. Все о деле неуступчивого силовика URA.RU собирает в отдельном сюжете.