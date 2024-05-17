Зам Куйвашева вновь отправляется на СВО, но уже в новом статусе

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Открытие нового распределительного центра X5 Group. Екатеринбург, ионин дмитрий
Сам Дмитрий Ионин о своей награде не распространяется Фото:

«Цифровой» заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин готовится к очередной командировке в зону спецоперации. По словам источников URA.RU, до конца года у него может быть запланировано несколько таких поездок.

Отправится туда Ионин в новом статусе — на этой неделе закончилась интрига с его награждением ведомственной медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции». После ряда запросов в распоряжении агентства появились копии документов, согласно которым молодой замгубернатора действительно был награжден за неоднократные гуманитарные миссии в Донбассе.

Медаль вручили 4 апреля. Напомним, что получение такого статуса в чиновничьей среде считается важным карьерным знаком.

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«Цифровой» заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин готовится к очередной командировке в зону спецоперации. По словам источников URA.RU, до конца года у него может быть запланировано несколько таких поездок. Отправится туда Ионин в новом статусе — на этой неделе закончилась интрига с его награждением ведомственной медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции». После ряда запросов в распоряжении агентства появились копии документов, согласно которым молодой замгубернатора действительно был награжден за неоднократные гуманитарные миссии в Донбассе. Медаль вручили 4 апреля. Напомним, что получение такого статуса в чиновничьей среде считается важным карьерным знаком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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