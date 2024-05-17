Зам Куйвашева вновь отправляется на СВО, но уже в новом статусе

«Цифровой» заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин готовится к очередной командировке в зону спецоперации. По словам источников URA.RU, до конца года у него может быть запланировано несколько таких поездок.
Отправится туда Ионин в новом статусе — на этой неделе закончилась интрига с его награждением ведомственной медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции». После ряда запросов в распоряжении агентства появились копии документов, согласно которым молодой замгубернатора действительно был награжден за неоднократные гуманитарные миссии в Донбассе.
Медаль вручили 4 апреля. Напомним, что получение такого статуса в чиновничьей среде считается важным карьерным знаком.
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